Ronn Moss, il Ridge di ‘Beautiful’ si è sposato in Italia. Le foto delle nozze e chi è la bellissima moglie

Per anni Ronn Moss è stato il volto del celebre Ridge Forrester di Beautiful, soap opera di successo che va in onda in Italia dal 4 giugno 1990 (prima su Rai Due, poi su Canale 5 e Rete 4). Nel 2012, dopo 25 anni di onorata carriera, la decisione di non rinnovare il contratto e di lasciare il cast. L’attore ha girato la sua ultima puntata (la 6407) il 14 agosto 2012; l’episodio è andato in onda negli Usa il mese successivo, mentre in Italia la puntata è stata trasmessa il 12 luglio 2013.

"Tante volte mi sono annoiato nel recitare Ridge" aveva confessato Ron Moss al Corriere della Sera. "È normale in venticinque anni pensare di scegliere un altro menù e assaggiare un piatto diverso. Avrei voluto più tempo per la musica e per altri film. Sognavo di recitare per Spielberg, Eastwood, Fincher e Allen. Quando mi chiedono cosa mi piace e cosa detesto in Ridge non so rispondere perché ho condiviso con tante persone momenti felici e dolorosi".

















Ronn Moss ha interpretato per anni lo storico Ridge Forrester, figlio di Eric Forrester e Stephanie, fondatori della casa di moda Forrester Creation. Durante le stagioni il suo personaggio è convolato a nozze tantissime volte (se ne contano circa una ventina). La prima moglie del personaggio di Beautiful è stata Caroline Spencer, poi ci sono state Taylor Hamilton e Brooke Logan, che sono arrivate all'altare una decina di volte tra matrimoni andati a buon fine, annullamenti e nozze interrotte nel bel mezzo della cerimonia.









Poi Katie Logan (sorella di Brooke) e Caroline Spencer. Ma nella vita reale con chi è sposato Ronn Moss? L'attore è stato sposato dal gennaio 1990 a luglio 2002 con l'attrice e scrittrice Shari Shattuck, da cui ha avuto due figlie: Creason Carbo (nata nel 1994) e Calle Modine (nata nel 1998), nel 2007 è convolato a nozze con la modella e attrice Devin Devasquez. I due hanno deciso di rinnovare i voti e di risposarsi in Italia.





La cerimonia si è svolta Roccella Jonica, Reggio Calabria e le foto sono state pubblicate dal settimanale Oggi. ”Ho maturato questa idea appena ho saputo di questa data in Calabria perché coincideva con il nostro anniversario; consideriamo ormai l’Italia la nostra seconda casa. Abbiamo passato qui gli ultimi sei mesi e questa coincidenza mi è sembrata perfetta per risposarci”, ha raccontato Moss.

”È stata una cerimonia intima, riservata agli amici più cari e celebrata proprio da un’amica nei bellissimi spazi dell’Hotel Parco dei Principi di Roccella Jonica. Ci siamo davvero commossi nel momento in cui ci siamo scambiati le promesse. Ci è sembrato di ritornare indietro nel tempo: 10 anni insieme sono davvero volati”, ha racontato Ronn Moss a Oggi.

