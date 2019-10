Taylor Mega, è finita con Giorgia Caldarulo. L’influencer e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono state al centro del gossip per settimane. Dopo le ‘presentazioni ufficiali’ nel salotto tv di Barbara D’Urso, dove era stata invitata anche la ex di Taylor, Erica Piamonte, le due sono state accusate di fingere da più fronti. Intanto da Alan Fiordelmondo, il paparazzo e opinionista che per primo ha messo in dubbio la storia tra le due. Fiordemondo aveva detto anche di essere in possesso di prove del fatto che la relazione tra Taylor e Giorgia fosse finta, studiata a tavolino per avere visibilità.

E alla luce di quelle dichiarazioni, l’influencer 25enne aveva fatto una diretta Instagram in cui usava parole durissime nei confronti di Alan, arrivando a insinuare che le sue dichiarazioni fossero frutto del non coraggio di fare coming out. “Alan se non parla di Taylor Mega non è nessuno. Alan non è nemmeno un paparazzo, un giornalista da strapazzo, un opinionista, non è nessuno”, aveva esordito su Instagram. (Continua dopo la foto)

















“Lui non è neanche etero. Gli dà fastidio che io abbia fatto coming out. È invidioso. Avrebbe voluto farlo lui. Punto”, diceva ancora la 25enne, che è stata poi querelata dal paparazzo. Anche Megghi Galo, ex tronista e amica di Giorgia ha tuonato contro le due a Pomeriggio 5 ribabdendo che la storia tra la Mega e la Caldarulo è stata creata ad arte per ottenere maggiore visibilità e popolarità. (Continua dopo la foto)









“Come si fanno a lasciare due persone che fondamentalmente non sono mai state insieme?”, ha detto Megghi Galo a proposito della relazione tra Taylor e Giorgia. “A quanto pare si sono lasciate, non si seguono più su Instagram”, ha aggiunto l’influencer e modella. Questo rumor, in realtà, era uscito già da qualche giorno ma ora la conferma della rottura arriva direttamente dalla Mega. (Continua dopo le foto)







Dopo giorni di accuse nei salotti televisivi e indizi social sulla fine della loro storia d’amore, Taylor Mega ha rotto il silenzio su Instagram rispondendo alla domanda di una fan. “Ma con Giorgia?”. E lei: “Con Giorgia? Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo un mese perché capiscono di non essere compatibili? A me succede di continuo, ma poi capisco che sto troppo bene single. Almeno ci provo”.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri sbotta contro Ida Platano: “Adesso mi girano le scatole”