Francesco Monte è stata la più grande rivelazione dell’edizione 2019 di Tale e quale show. Tutti d’accordo sui social, ed in particolare su Twitter, dove sono migliaia i cinguetti per quello che è considerato una sorta di vincitore morale del talent di casa Rai. Francesco Monte a “Tale e quale show”. Spunta la clamorosa svista: “Qualcuno glielo dica!” La sesta puntata del programma si è chiuso venerdì scorso con due vincitori. Uno è Francesco Monte, che è stato migliore della serata; l’altro è Agostino Penna, il “vincitore dei vincitori” con un punteggio da record.

Arrivato come il ‘cenerentolo’ della situazione, quello etichettato come il ‘bello ma non balla’, alla fine, Monte si è rifatto alla grande, e c’è stato pure chi gli ha proposto un “cambio di carriera”. Dalla prossima settimana parte il super torneo. Francesco Monte si è aggiudicato la puntata con un’imitazione di Michael Bublè – molto apprezzata dalla giuria e dal pubblico in studio, che gli ha riservato una standing ovation – classificandosi secondo nella classifica definitiva. (Continua a leggere dopo la foto)

















La puntata andata in onda venerdì 11 ottobre in prima serata su Rai1 aveva visto un grandissimo Francesco Monte vestire i panni del cantante Rag’n’Bone Man con la hit Human. Una performance che aveva impressionato il pubblico, che dopo le esibizioni di Mamhood e Cesare Cremonini lo aveva stroncato. Era stato lo stesso cantante emiliano a scrivere, scherzosamente, “Fidati di me, non sono Miguel Bosé! Ti voglio bene lo stesso però”. E anche molti utenti Twitter non avevano apprezzato anche se, tra le tante critiche, c’era stato anche chi aveva difeso l’ex tronista di Uomini e Donne: “La voce stupenda ma il trucco lascia un po’ a desiderare”… Che ne dite?”. (Continua a leggere dopo la foto)









In queste ore Francesco Monte è finito sui giornale per una svista clamorosa. Su Repubblica, il giornalista Matteo Pucciarelli, in un articolo che parlava delle candidature all’Ambrogino d’Oro, ha scambiato Francesco Monte per Mahmood. “Qualcuno dica a @repubblica (Milano) che quello nella foto non è Mahmood ma Francesco Monte a “Tale e Quale Show”2, si legge sui social. “Che poi non gli somiglia per niente… è un optional”, ha risposto un altro utente di Twitter. “Mo’ finisce che Francesco Monte vince pure l’Ambrogino d’oro! Che carriera”, si legge ancora. (Continua a leggere dopo la foto)





Qualcuno dica a @repubblica (Milano) che quello nella foto non è Mahmood ma Francesco Monte a “Tale e Quale Show”#mahmood pic.twitter.com/yvFZwx4J8c — therealdavidgram (@DavideB82346992) October 17, 2019

Non è la prima volta che capita una simile svista, la scorsa settimana era capitato ai giornalisti di Yahoo avevano scambiato Lidia Schillaci per Lady Gaga. “Guardate cosa è successo oltre Oceano – ha detto Conti – un giornale americano ha scambiato la nostra Lidia per Lady Gaga. In un articolo sulla star ha pubblicato una foto della Schillaci”, aveva detto il conduttore Carlo Conti durante la trasmissione. La cantante è riuscita a impersonare talmente bene la star americana che è stata confusa anche dai giornalisti locali.

Barbara D’Urso, che botta! È successo dopo la diretta del ‘Live’: Carmelita trema