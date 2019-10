Elettra Lamborghini è l’ereditiera italiana che ha deciso di inseguire il successo nel mondo della musica. Famosa più per il suo atteggiamento e le sue dichiarazioni piuttosto provocatorie, Elettra è diventata un volto noto della televisione italiana dopo la sua partecipazione al talent di Rai Uno ‘’The Voice of Italy’’ insieme a Gigi D’Alessio, il rapper milanese Guè Pequeno, con il quale ha duettato in uno dei suoi singoli, e Morgan.

Prima di diventare coach di The Voice Elettra è stata un personaggio puramente televisivo. L’abbiamo vista nello show di MTV Super Shore per tre stagioni, poi ha partecipato alla versione spagnola del Grande Fratello Vip, e ancora a #Riccanza e al Geordie Shore britannico. A febbraio 2018 ha inciso il primo singolo Pem Pem che ha ottenuto il doppio disco di platino e conta al momento 116 milioni di visualizzazioni, mentre a settembre dello stesso anno è uscito il secondo singolo Mala. (Continua a leggere dopo la foto)

















Elettra, dopo il successo di questi due brani, ha pubblicato a giugno 2019 il suo disco di debutto. Nata a Bologna il 17 maggio 1994 e, come si intuisce già dal nome, è l’erede della celeberrima casa automobilistica e proprio a uno dei modelli storici deve il suo secondo nome. È figlia di Tonino Lamborghini e ha 4 fratelli: Ferruccio, Flaminia, Lucrezia e Ginevra. Ma chi è la mamma dell’ereditiera? Occhi chiari e grande grinta, Luisa Paterlongo assomiglia molto alla sua terzogenita e sul suo account Instagram pubblica tantissimi scatti che ritraggono i figli. (Continua a leggere dopo la foto)









“L’immagine sopra le righe di mia figlia che voi vedete sui social o in televisione non corrisponde alla sua anima pura – ha raccontato al settimanale Gente – Elettra odia le maldicenze, ha un forte senso di giustizia, è un’anima pura”. La madre di Elettra Miura Lamborghini ha parlato anche dei suoi numerosi tatuaggi e piercing: “Con mia figlia ho sempre condiviso tutto – ha confessato -. La accompagnai anche farsi fare il suo primo tatuaggio. Poi ne sono arrivati altri, come il manto di leopardo sulla spalla e sul gluteo. Non sono stata contentissima ma certe cose sono spesso dettate dalla follia giovanile ed Elettra mi ha detto di volerli cancellare. Non tutti, ma molti”. (Continua a leggere dopo la foto)





Luisa Paterlongo ha parlato anche dell’intervento al seno a cui si è sottoposta Elettra. Una decisione ponderata, arrivata dopo un lungo confronto con la mamma. “Io sono per la libertà – ha spiegato la donna al settimanale -, l’unica cosa che le ho chiesto è di non farsi toccare il viso. Per il seno ne abbiamo parlato a lungo, è stata una decisione molto ponderata”.

