“Completamente nuda”. Giulia De Lellis, lo scatto è da censura: come mamma l’ha fatta

Ma così trasgressiva, mai così bollente. Giulia De Lellis ha fatto impazzire la rete. L’influencer infatti ha postato una fotografia, a mezzo busto, molto particolare dove la si vede come mai: senza maglietta ed intimo, con una parte del corpo censurata. Non è mancata qualche frecciatina cattiva ma dinnanzi ai molteplici complimenti sono davvero poca cosa. A fotografare la De Lellis è stato un celebre fotografo parigino, David Bellemere che per lei non ha risparmiato neanche belle parole dato che l’ha addirittura ringraziata.

La foto essendo così ‘esuberante’ rischia di sparire, come qualcuno ha fatto notare, perché Instagram è subito pronto a censurare. Sotto l’immagine la De Lellis ha scritto: “Io ho due stati d’animo: niente conta e tutto conta troppo”, ringraziando poi il suo fotografo David Bellemere. Quest’ultimo le ha invece risposto così: “Grazie a te per essere un’ispirazione per tutti noi”, con un bel cuore rosso. Continua dopo la foto

















Giulia De Lellis nel 2015, all’età di 19 anni, partecipa al programma Uomini e Donne per corteggiare il tronista Andrea Damante. Fin da subito tra i due scatta la scintilla e alla fine del programma sarà la sua scelta. Il dating show di Canale 5 le fa ottenere molto successo e le permette di diventare una influencer e youtuber, sul suo canale promuove, infatti, prodotti di bellezza e realizza tutorial di make-up. Continua dopo la foto









Dopo la rottura con Damante, Giulia De Lellis è tra le braccia di Irama, ex cantante di Amici. Tuttavia, in questo caso, poco dopo la partecipazione di lui al Festival di Sanremo è arrivata l’ufficializzazione della loro separazione. Dopo questa rottura, alcuni giornali di gossip hanno parlato di un riavvicinamento con l’ex tronista. Ad oggi, Giulia De Lellis ha una relazione con Andrea Iannone. Continua dopo la foto







Forse uno degli eventi più chiacchierati dell’estate 2019, Giulia De Lellis sta per approdare in tutte le edicole con il suo primo libro “Le corna stanno bene su tutto“. La data di uscita è fissata per il 17 settembre 2019 e racconterà i vari retroscena della sua relazione con Andrea Damante e i presunti tradimenti. Tuttavia, durante un’intervista con il magazine F, trascritta da Gossip e TV, l’influencer ha rivelato di non avere voluto raccontare come ha scoperto i segreti dell’ex:

