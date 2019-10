Charlotte Casiraghi, nuovo look da favola. La principessa sorprende tutti (e quel dettaglio non passa inosservato)

È bella, splendida, è elegante, è una signora ed è pure nobile. Indovinate un po’ di chi parliamo? Esatto, di Charlotte Casiraghi, la figlia di Carolina Di Monaco. Elegante, ma moderna, non è schiava della moda ma è perfetta in ogni occasione. In fondo, con quella mamma e con quella nonna, non poteva essere altrimenti. Charlotte Casiraghi, con lo stile nel sangue, ci è nata. E certe cose non si imparano. Ma Charlotte ha anche una bella testa: di recente ha scritto il libro “Arcipelago delle passioni” insieme al filosofo Robert Maggioni. Ne ha parlato anche Massimo Gramellini a “Le parole della settimana”.

La nipotina di Ranieri di Monaco e di Grace Kelly, la meravigliosa attrice rimasta vittima di un grave incidente stradale il 13 settembre 1982, è anche scrittrice. La sua vita può sembrare perfetta ma non si può dire perfetta la vita di una bambina che resta senza padre da piccolissima. Stefano Casiraghi, padre di Charlotte, morì il 3 ottobre 1990 dopo un incidente avvenuto nel corso dei campionati del mondo offshore a Montecarlo. Continua a leggere dopo la foto

















Sono cose che traumatizzano a vita, queste. Per quel che riguarda la vita privata, Charlotte è stata legata, dal 2011 al 2015 all’attore Gad Elmaleh dal quale ha avuto il figlio Raphael. Dopo la fine della relazione con la’ttore è stata fidanzata con il regista italiano Lamberto Sanfelice e ora è sposata con Dimitri Rassam, cioè il figlio di Carol Bouquet. Il 23 ottobre 2018 è nato a Montecarlo il loro primo figlio, Balthazar mentre il primo giugno sono convolati a nozze (dopo mesi durante i quali il gossip ha insinuato che i due si fossero lasciati. Continua a leggere dopo la foto









E invece no, si amano. E si sono detti sì, quel sì, quello per sempre. Charlotte Casiraghi, che donna. Avete visto il suo nuovo look? Ha fatto impazzire tutti: sul red carpet di recente si è mostrata con una maxi frangia e capelli liscissimi fino alle spalle. Ha fatto impazzire tutti. Questo, diciamocelo, è proprio l’autunno delle frange… tante le star di casa nostra e non che non sono riuscite a resistere al fascino della frangetta. Continua a leggere dopo la foto





Non solo ha il taglio di capelli più cool dell’autunno, Charlotte Casiraghi ha anche lanciato la moda del nuovo capo must have per la stagione fredda. Qual è? Il blazer doppiopetto oversize: un capo trendy e chic perfetto per ogni occasione. Sì, Charlotte la sa proprio lunga: il blazer doppiopetto ha spopolato durante alla settimana della moda. E Charlotte ha subito approfittato per far vedere quanto le doni. Quello che ha scelto? Color panna, semplice, abbinato a un paio di pantaloni skinny neri. Perfetta.

Charlotte Casiraghi è incinta? Lo scatto in costume non lascia dubbi