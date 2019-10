Filippo Nardi falciato da un’auto: l’ex gieffino in ospedale. Le sue condizioni

Brutta disavventura per Filippo Nardi, il conte dei salotti televisivi che nel pomeriggio del 17 ottobre è stato vittima di un incidente stradale. L’ex gieffino era a Firenze e stava andando a fare delle commissioni a bordo del suo scooter, quando una macchina non l’ha visto e l’ha investito. In collegamento con Pomeriggio 5, Filippo ha raccontato alla conduttrice e amica Barbara D’Urso le dinamiche del tutto e quali sono le sue reali condizioni di salute.

Nardi è apparso fasciato quasi dalla testa ai piedi, ma, nonostante questo, non ha perso la sua innata ironia. Appena il collegamento si è aperto ha esclamato: "Speravo la visita della dottoressa Giò, Tu puoi venire quando vuoi. È un invito aperto". Carmelita, sempre scherzando, gli ha detto di stare tranquillo e di non provarci con lei che, anche in queste condizioni, riceverebbe un due di picche. Filippo ha poi raccontato le dinamiche dell'incidente.

















"Ieri stavo andando a fare delle commissioni in motorino. Si è fermato un autobus sulla mia destra. Una macchina, senza mettere la freccia, per superarlo, è uscito. Ho sterzato, frenato. Ho perso il controllo dello scooter. Sono caduto a terra. Questa macchina è andata via. Credo che, in buona fede, non mi abbia visto. Mi hanno soccorso due ragazzi. In sala di attesa parlavano solo di te. Non credo di essere stato vittima di un pirata della strada". Nardi ha voluto sottolineare di non essere stato vittima di un pirata della strada e ha detto di essere convinto che colui che l'ha investito è andato via perché non si è reso conto dell'impatto.









La D'Urso, un po' scettica davanti a questa sua convinzione, ha lanciato un appello in diretta affinché chi ha commesso il fatto si faccia avanti di sua spontanea iniziativa. Ma come sta l'ex gieffino? Filippo Nardi ha cercato di tranquillizzare tutti, spiegando però di sentirsi come un vecchietto. I medici gli hanno imposto il completo riposo e una totale immobilità per almeno dieci giorni: "Ho una contusione alla caviglia destra, al ginocchio sinistro, al polso. Niente di rotto. Ho picchiato la testa. Meno male che questo è l'organo che uso di meno. Ho perso la mobilità completamente. Dieci giorni devo stare sul divano. Mi sento un vecchietto di 90 anni", ha rivelato Nardi all'amica Barbara D'Urso.







In una Instagram Story, che il conte Nardi ha poi eliminato, il popolare volto televisivo si era ritratto in un selfie con il collare ortopedico sulla barella dell’ambulanza. “Ovviamente, la macchina se n’é andata e io sono rimasto a terra. Grazie a un passante che ha chiamato l’ambulanza. Adesso mi trovo in ospedale, un giorno prima di dover partire per dieci giorni di lavoro in giro per l’Italia”, ha proseguito Filippo Nardi, che poi spiega quali sono le sue codizioni: “Sono pieno di botti e graffi vari e mi sa che il mio amato scooter è da buttare… È proprio il 17 oggi.”

