A “Tale e quale show” ha vestito i panni di Michael Bublè. Ma sapete chi è la fidanzata di Francesco Monte? Eccola

La sesta puntata di Tale e quale show 2019 si chiude con due vincitori. Uno è Francesco Monte, che è stato migliore della serata; l’altro è Agostino Penna, il “vincitore dei vincitori” con un punteggio da record. Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci, Jessica Morlacchi, Davide De Marinis e Tiziana Rivale sono i sei finalisti che accedono al Torneo che scatta il 25 ottobre sempre su Raiuno.

Per tre puntate i sei migliori del 2019 e i sei migliori del 2018 (Vladimir Luxuria, Roberta Bonanno, Massimo Di Cataldo, Alessandra Drusian, Giovanni Vernia e Antonio Mezzancella, campione del 2018) si contenderanno il titolo di 'Campione di Tale e Quale Show 2019'. Arrivato come il 'cenerentolo' della situazione, quello etichettato come il 'bello ma non balla', alla fine, Monte si è rifatto alla grande, e c'è stato pure chi gli ha proposto un "cambio di carriera".

















"Perché hai fatto il modello?", gli ha chiesto impertinente Loretta Goggi. Una domanda che, tutto sommato, è condivisibile: Monte canta davvero bene, e il suo timbro emerge prepotente anche nelle sue imitazioni. Francesco Monte è stata la più grande rivelazione dell'edizione 2019 di Tale e quale show. Tutti d'accordo sui social, ed in particolare su Twitter, dove sono migliaia i cinguetti per quello che è considerato una sorta di vincitore morale del talent di casa Rai.









"Forse dimenticano che sono quasi tutti cantanti e in particolare Penna è anche musicista di grande esperienza. Quindi se vogliamo essere coerenti #francescomonte con esperienza zero in questo campo è stato il migliore. Punto!". C'è invece chi non è sorpreso dalla performance canora di Francesco: "noi che ti seguiamo – scrive un'altra – sapevamo che oltre la bellezza c'era altro, e finalmente questo altro adesso lo hanno visto in tanti complimenti". Ma sapete chi è la fidanzata di Francesco. Dopo la storia con l'ex gieffina Giulia Salemi, il tarantino si è fidanzato con la modella Isabella De Candia.





“Gli anni passano ma resti sempre una piccola cinesina, la mia cinesina”, era stato l’augurio dolcissimo che aveva scritto il 31enne accanto a una foto della modella che, da par suo, ha risposto in modo altrettanto affettuoso con un “Piccola Isa cresce con te”, a indicare come il loro amore sia anche più forte dei primi tempi. Una relazione che ha fatto bene a Francesco, reduce dalla rottura con Giulia Salemi, che in questi giorni è stata ospite di Vieni da me per raccontarsi.

