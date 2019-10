Scollatura hot e seno esagerato. Antonella Mosetti (beccata così) fa girare la testa

Ha 44 anni, ma è invidiata dalle ragazze di 20 anni per il suo splendido fisico e la sua incredibile sensualità. E nell’ultima sua apparizione ha dato davvero il meglio di sé. Stiamo parlando della bellissima showgirl Antonella Mosetti, grande protagonista a Roma all’inaugurazione della nuova boutique di Philipp Plein. L’evento ha avuto luogo precisamente in via del Babuino.

Letteralmente scatenati i fotografi, autori di decine di foto che immortalano la donna con un fantastico abito rosa abbinato a scarpe dello stesso colore. Il vestito copre a malapena il suo seno prosperoso e sul suo volto è inoltre stampato un sorriso smagliante che manderebbe in estasi tutti gli uomini. (Continua dopo la foto)

















E nei giorni scorsi la madre della bellissima 23enne Asia Nuccetelli ha voluto rimarcare un aspetto importante: la sua bellezza è quasi del tutto naturale. Il bisturi ed il chirurgo estetico non le sono serviti per ritoccare in maniera sensibile il suo corpo. La showgirl aveva replicato così alle accuse: “Ho trasformato, negli anni, gli attacchi degli haters in messaggi positivi. Vuol dire che sto facendo bene e sto curando bene la mia immagine. Io sono una persona serenissima, mi sono rifatta pochissimo. Continuo a mettere i miei video da quanto avevo 18 anni ad oggi che ne ho 44”. (Continua dopo la foto)













La Mosetti non nasconde però nemmeno un suo lato molto tenero. Nelle scorse settimane, in occasione del compleanno della figlia Asia, aveva postato sui social immagini che la ritraevano in dolce attesa. In quella circostanza aveva scritto: “Buon compleanno amore della mia vita, grazie a te, a noi, ho capito cosa significhi amare senza limiti, senza tempo, senza confini. Siamo cresciute insieme tenendoci la mano giorno dopo giorno e davvero, come si dice, nel bene e nel male tu sei, senza dubbio alcuno, l’amore della mia vita, sopra tutto e tutti”. (Continua dopo la foto)

Ritornando a parlare delle sue forme stratosferiche, la showgirl 44enne aveva mandato in visibilio i suoi fan anche nel recente passato. In quella circostanza indossava una mise sadomaso, un corpetto stretto che non riusciva quasi a contenere il suo seno e che aveva scoperto un capezzolo. I giudizi degli utenti erano stati contrastanti, infatti c’era chi si complimentava con le frasi “Sei stupenda” e “Sei atomica” e chi invece la apostrofava cosi: “E basta che c’hai cinquant’anni”, “Non sai cosa siano l’eleganza e la finezza”.

