Momenti di alta tensione nella puntata di ‘Detto Fatto’ in onda venerdì 18 ottobre su Rai Due. L’addio chiacchierato dello stylist Giovanni Ciacci, lo spostamento di orario (posticipato di mezz’ora) e i deludenti dati di ascolto non stanno, infatti, facendo decollare la trasmissione. Gli ascolti della trasmissione condotta da Bianca Guaccero ristagnano su una media di 520.000 spettatori (4.3%) e in questi giorni i vertici Rai stanno cercando di risollevare portando alla corte della Guaccero personaggi molto seguiti.

Neppure l’arrivo di due volti amati dal pubblico, Guillermo Mariotto e Carla Gozzi, sembra aver premiato il programma, anzi. Così, in corso d’opera, è arrivato anche Jonathan Kashanian entrato a far parte del team della Guaccero dalla puntata del 25 settembre scorso.

L'ex gieffino, ospite della trasmissione, è piaciuto così tanto alla conduttrice e ai telespettatori che si è conquistato un posto fisso all'interno del programma.

















La sua rubrica dedicata al gossip, "Senti chi Sparla", è apparsa frizzante e ben fatta tanto da garantirgli un ritorno giornaliero in televisione. Tutti lo ricordano al fianco di Silvia Toffanin nelle prime edizioni di Verissimo, dove lui parlava proprio di gossip e notizie dal mondo dello spettacolo. L'opinionista ed ex gieffino è tornato nello studio di Bianca Guaccero lanciando un vero e proprio gossip. La protagonista è stata proprio la conduttrice di Detto Fatto.









Tutto si è svolto mentre l'opinionista stava snocciolando la 'Supeclassifica Jon', una rubrica che lui stesso cura nel programma pomeridiano di Rai2 e che oggi ha visto protagonisti alcuni vip canterini. A questo punto Jonathan Kashanian ha tirato fuori la notizia di una presunta love story tra Bianca Guaccero e Fabrizio Moro. Nel programma di Rai Due Jonathan ha ammesso di aver consultato alcune fonti "ai piani alti" e che Bianca e Fabrizio hanno vissuto un breve flirt. Una dichiarazione che ha imbarazzato – e non poco – la Guaccero.





"Nessun flirt", ha replicato imbarazzata e forse anche un po' infastidita Bianca Guaccero a Detto Fatto. "Vi spiego la storia di quella canzone. L'abbiamo cantata insieme perché doveva essere la colonna sonora del film In punta di piedi, di cui io sono stata la protagonista. Alla fine non è stata più scelta come colonna sonora ma Fabrizio l'ha inserita nell'album Pace", ha precisato. "Io e Fabrizio siamo solo amici", ha chiuso la conduttrice smentendo categoricamente il gossip.

