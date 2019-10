Nemmeno il tempo di festeggiare lo splendido matrimonio del figlio Stefano con la nuova moglie Candice che Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli devono già prepararsi ad un altro lieto evento. Sono stati proprio loro ad annunciare una fantastica notizia alla conduttrice Silvia Toffanin, durante la puntata di ‘Verissimo’ che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 19 ottobre.

Nel mese di novembre convolerà a nozze anche la figlia Martina, la quale vive a New York come il primogenito Stefano. “Il giorno del matrimonio di Stefano ero molto emozionato – racconta Paolo Bonolis – e ora spero di diventare presto nonno. Poi a novembre si sposa anche mia figlia Martina. Speriamo che gli altri aspettino un po’”. (Continua dopo la foto)

















Non ci sono state solo situazioni belle nella vita di Paolo: “Io sono stato con i miei primi due figli assente per problemi di distanza, io qui loro a New York. Devo dire che Sonia è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso. Non ha mai mancato di connettere questi due mondi. L’ha fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò per sempre grato”. (Continua dopo la foto)













La moglie Sonia ammette che non è stata sempre semplice la vita di coppia con Bonolis: “Mi sentivo un po’ spaesata perché era un’eredità familiare importante. Lui aveva due bambini ed io ero molto giovane, tanto che nei primi tempi non credo di aver gestito al meglio la situazione. Poi crescendo sono maturata e mi sono resa conto che quello che c’era stato prima non mi toglieva niente e che c’erano due ragazzi che avevano il diritto di avere vicino il loro papà”.

Tornando a Paolo, lui desidera ringraziare in particolar modo due persone importanti che ora non ci sono più: “Ogni sera, prima di addormentarmi, penso con gratitudine a tutte le persone che ho avuto la fortuna di conoscere nella mia vita: c’è mio padre, c’è il padre di Sonia, ci sono i miei nonni. Ringrazio tutti, anche Sandra e Raimondo: li saluto perché mi sento un po’ in debito nei loro confronti”. (Continua dopo la foto)

Ma riavvolgiamo il nastro e ritorniamo alla figlia Martina. Cosa fa lei nella vita di tutti i giorni? Classe 1981, è figlia oltre che di Paolo Bonolis anche della prima moglie Diane Zoeller. Lavora come psicologa, lo stesso impiego della madre, ed è anche una registra teatrale. E tra qualche giorno coronerà anche il sogno personale di sposarsi e rendere felici mamma e papà.

