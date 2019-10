“Sembro Pamela Anderson”. Jane Alexander col seno enorme. L’ex gieffina lascia senza fiato

Jane Alexander l’attrice di Elisa di Rivombrosa che ha partecipato all’edizione Vip del Grande Fratello, a distanza di anno si mostra oggi in una versione rinnovata. La 46enne era decisamente apparsa dimagrita sia durante la partecipazione del noto reality show, sia una volta uscita nelle foto condivise sui social, tanto da destare qualche preoccupazione tra i fan.

Dopo il Grande Fratello Vip l’ex modella e conduttrice ha lasciato il fidanzato Gianmarco Amicarelli, per iniziare una storia, finita qualche mese dopo, con il giovane Elia Fongaro. Una serie di eventi che l’attrice ha somatizzato e per la quale ha sofferto. Adesso sembra che questo periodo buio sia passato, perché l’amore con Gianmarco è riesploso e anche il suo fisico ne ha giovato. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Ieri ero bradiposa. Non proprio riposata, ma nemmeno quel cranky da sonno o da fame, più roba di sorriso stampato e modalità aereo on. Ripensandoci, io sono proprio Fortunella. Fortunella Alexander. In fondo, mi basta guardare questo 2019 per capirlo. E i miei occhi allo specchio. E mio figlio. E il mio appartamento, non perfetto, esattamente come me. Oggi le prove si fanno di mattina. Io sono già carica, e D ascolta Rapper’s Delight. Happy Tuesday y’all!“, aveva scritto l’attrice pubblicando uno scatto che la mostrava in splendida forma. (Continua a leggere dopo la foto)









Anche i fan si erano accorti della nuova forma fisica della conduttrice e si erano complimentati con lei. “Ti vedo un po’ più in forma rispetto a qualche tempo fa…. In cui eri magrissima… Ora stai proprio al top…. Complimenti“. Jane Alexander ha risposto felice: “Si si ho preso 10kg!!! Sto molto meglio! E meno male:)”. In queste ore l’attrice è tornata sui social pubblicando una foto scattata sette anni fa, nella quale si mostra con un reggiseno push-up. (Continua a leggere dopo la foto)





“Flashback Friday a quel giorno in cui con un reggiseno magico parevo Pamela Anderson dal collo in giù. Ricordo anche il desiderio di un paio di mutande o anche un semplice miracolo che mi facessero sembrare @belenrodriguezreal da dietro. – ha scritto ironica Jane Alexander – Ovviamente mi sono dovuta accontentare del super seno. Che è sempre meglio del super naso di ieri. PS. Saranno passati circa 7 anni. No comment please su quanto fossi più giovane. Lo eravate anche voi 7 anni fa”.

