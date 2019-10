Ilary Blasi e Francesco Totti, storia “destinata a finire”. La rivelazione della conduttrice è un colpo al cuore

Ilary Blasi è una delle più amate della televisione italiana. Dopo aver condotto per 10 anni le Iene e per diverse stagioni anche il Grande Fratello Vip, la Blasi ha deciso di concentrarsi solo sul nuovo impegno televisivo, cioè il programma Eurogames che ricalca il format del vecchio, amatissimo “Giochi senza frontiere” che la Blasi conduce insieme ad Alvin. Ilary Blasi è simpatica, ironica, bellissima e il pubblico la adora. La sua carriera è iniziata a Passaparola, il programma condotto da Gerry Scotti: in quel contesto Ilary Blasi era una letterina.

Poi si è fatta strada come altre sue colleghe che sono sempre partite da Passaparola. Qualche esempio: Silvia Toffanin, Alessia Ventura e Alessia Fabiani. Oltre che per essere una bravissima conduttrice, Ilary è anche famosa per la sua vita privata. Ilary Blasi è infatti la moglie dell'ex Pupone Francesco Totti, dal quale ha avuto i tre figli Christian, Chanel e Isabel.

















La loro relazione è iniziata quando Ilary era una letterina: quando si sono conosciuti erano entrambi molto giovani per questo come lei stessa ha svelato, la loro storia "era destinata a finire". Una rivelazione – che la conduttrice ha fatto al settimanale Oggi – che nessuno si aspettava, specie da una come Ilary che ha sempre tenuto alla sua privacy. Erano gli anni Duemila quando Totti e la Blasi iniziarono a frequentarsi: la loro storia divenne di dominio pubblico quando lui si mostrò con la maglietta "Sei unica". Aveva appena fatto goal, si tolse la maglia della squadra e comparve quella scritta. Fu il panico.









"La vita privata è stata impegnativa – ha racconto Ilary a Oggi -: eravamo giovani e ogni Velina e ogni Letterina si metteva col calciatore. Era un binomio scontato, erano storie che poi magari duravano poco. Anche la nostra sembrava destinata a finire. Per questo motivo venivano additate spesso terze persone fra noi". All'epoca furono tanti i gossip sulla coppia e più volte si parlò di tradimenti. Il gossip più doloroso fu senza dubbio quello del flirt tra Totti e Flavia Vento che fu diffuso da Fabrizio Corona.





Ilary e Francesco hanno passato momenti duri ma, spinti dall’amore, sono diventati una coppia sempre più matura e affiatata. “Se non fossimo stati saldi, saremmo impazziti – ha confessato– evidentemente era più forte il nostro mondo ‘interno’, visto che siamo ancora qui. È subentrata la protezione verso ciò in cui credevamo, spontaneamente, inconsciamente. Abbiamo sempre avuto una vita normale con i nostri amici, la nostra famiglia. Francesco, pur essendo ‘il Capitano’, provava a vivere la sua normalità. Ed è stata la protezione reciproca che ci ha salvati”.

