Dopo la storia d’amore con la conduttrice de ‘’La prova del cuoco’’ Elisa Isoardi, Matteo Salvini, ex premier e leader della Lega ha trovato stabilità in amore con Francesca Verdini, la figlia del collega Denis. Mesi fa i due sono comparsi insieme alla prima di “Dumbo”, il nuovo film di Tim Burton remake del classico della Disney, al The Space cinema moderno di Roma.

Lei con un look total black e capelli sciolti, lui in camicia e completo, sono arrivati mano nella mano tra un sorriso e una battuta. Entrambi con un sacchetto di popcorn in mano. Insieme al fratello Tommaso, Francesca Verdini gestisce un celebre ristorante a Roma nei pressi di Montecitorio; lo stesso ristorante nel quale era stata paparazzata insieme a Salvini. Aspetto da brava ragazza, Francesca Verdini era comparsa insieme al fidanzato durante la loro fuga romantica in Versilia.

















Insieme a loro anche i figli di lui, Federico, 15 anni, nato dal primo matrimonio, e Mirta, 6, avuta dalla precedente relazione con Giulia Martinelli. Non erano mancati i momenti di coccole, con i paparazzi che li avevano immortalati avvinghiati sul lettino sotto il sole della riviera toscana. Poi era arrivato il gossip sull'addio della coppia, prontamente smentito dai due, che erano apparsi insieme e super affiatati a un evento organizzato dalla Lega.









Sempre lontana dal gossip, nell'ultimo numero di Novella 2000, la fidanzata di Matteo Salvini ha dismesso i panni della ragazza schiva e riservata per indossare quelli di un'intrepida panterona. Le immagini ritraggono Francesca Verdini in una versione del tutto inedita: la fidanzata 23enne del leader della Lega è coperta da un sensuale abito in pelle nera fasciante, che le lascia le spalle scoperte e mette in mostra le sue curve.





Subito in molti hanno dichiarato che probabilmente Francesca si sarebbe stufata di sembrare la ragazza timida e insicura accanto all’ex ministro dell’Interno, e che le immagini nel vestito nero da “dominatrice” sarebbero in qualche modo la sua rivincita. Le foto sono state pubblicate dalla stessa Francesca sul suo account Instagram (l’account è privato) e hanno fatto il pieno di like.

