Taylor Mega, mai vista la sorella Jade? Sono una più bella (e bionda) dell’altra

Taylor Mega ormai la conoscono tutti. Dopo l’Isola dei Famosi e la comparsata all’ultimo Grande Fratello la bellissima e biondissima Taylor è stata spesso ospite dei salotti televisivi e oggi è considerata un’influencer. Meno nota ma altrettanto bellissima e biondissima è sua sorella Jade, come si faceva chiamare qualche tempo fa.

L’avete mai vista? In realtà si chiama Giada e anche lei è una star di Instagram: conta oltre 448mila follower su Instagram (Taylor è arrivata a quota 2 milioni). “Jade” ha 3 anni in meno della famosa sorella, che è classe 1993, e come lei arriva da Carlino, un piccolo paesino in provincia di Udine, da una famiglia di allevatori di tacchini. All’anagrafe Giada Todesco, anche lei aveva deciso di utilizzare uno pseudonimo inglese per proteggere la sua privacy e sogna una carriera nel mondo dello spettacolo. (Continua dopo la foto)

















Taylor (vero nome Elisia) e Giada si somigliano moltissimo: hanno gli stessi occhi da gatta, gli stessi capelli e lo stesso fisico da urlo, ma a quanto pare due caratteri molto diversi. Il nome di ‘Jade’ è balzato agli onori della cronaca dopo che Francesca De Andrè l’ha presa di mira all’interno della casa del Grande Fratello. Ma Taylor ha difeso la sorella confermando il suo pensiero sulla famiglia che ha sempre descritto come la cosa più importante della sua vita. (Continua dopo la foto)









Insieme hanno sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2018 fasciate in abiti argento e oro dello stilista Matteo Evando Manzini che hanno attirato l’attenzione. “Siamo due donne molto simili, ma allo stesso tempo completamente differenti – ha svelato Jade a LuMagazine parlando della sorella Taylor – lei è molto istintiva ed io sono pacata, lei è ‘o bianco o nero’ mentre io vedo molte sfumature”. (Continua dopo le foto)







Qualche mese fa le due sorelle Mega hanno creato insieme una linea di costumi, la Mega Swim, naturalmente pubblicizzata sui rispettivi profili Instagram. “I costumi sono tutti interamente progettati da me – svelava Taylor al Corriere tv, parlando del nuovo progetto realizzato con Giada – Tra 10 anni vorrei avere un business consolidato perché si sa che la bellezza non è eterna. E neppure Instagram, seppur adesso mi permetta di lavorare ed essere manager di me stessa”.

