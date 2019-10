“Sono dimagrita!”. Via i chili di troppo, la nuova Nancy Coppola si presenta e spiazza tutti

Nancy Coppola è stata una delle concorrenti più amate della storia dell’Isola dei Famosi. Cantante neomelodica, bellezza curvy, la Coppola era risultata la meno dimagrita nonostante le privazioni del reality e poco dopo la sua partecipazione si era sentita attaccata proprio per le sue forme morbide, che aveva difeso con fermezza.

“Se devo essere l’argomento di qualcuno lo devo essere per il mio percorso all’isola e per il mio genere musicale. Non faccio la modella. Canto e anche se ho qualche chilo in più è per un motivo valido: ho un figlio”, aveva detto la cantante rifiutando l’ospitata al Maurizio Costanzo Show dopo aver scoperto che in studio ci sarebbe stato il dietologo Alberico Lemme, noto al pubblico televisivo per i suoi modi non troppo delicati nel parlare delle persone in sovrappeso. La cantante, chiuso l’eco post Isola dei, è tornata alla sua vita, alla sua famiglia e al lavoro. (Continua a leggere dopo la foto)

















Il 13 marzo scorso l’ex volto dell’Isola dei Famosi è diventata mamma per la seconda volta. “Ecco a voi la mia principessa, è nata Giulia”, aveva scritto Nancy Coppola sui social presentando la piccola. Con l’ultima gravidanza la cantante neomelodica ha preso qualche chilo e ha deciso di sottoporsi a un bendaggio gastrico. “Vi volevo tranquillizzare che l’operazione è andata bene, ho solo un forte male allo stomaco ma è tutto normale – aveva scritto la cantante partenopea – Vi volevo ringraziare perché mi avete scritta in tanti per chiedermi come mi sentivo. Qualche giorno ancora e torno a casa vi amo tutti”. (Continua a leggere dopo la foto)









Ospite di ‘Storie italiane’, Nancy Coppola ha parlato della sua esperienza: “Mi sono operata otto giorni fa, ho ancora i punti che devo togliere domani. Ho fatto questo bendaggio per una questione di salute in quanto soffrivo di ernia al disco da un bel po’ di anni”. “Dopo le gravidanze, mettendo dei chili in più, stavo soffrendo anche al nervo sciatico. In dieci anni ho sempre cercato di fare diete sane con i nutrizionisti – svela l’ex naufraga – ma essendo sempre fuori casa per lavoro ho sempre trovato fatica a seguirle, quindi ho deciso di sottopormi a questa operazione”. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma come funziona questo intervento chirurgico? Domanda la Daniele: “Ti fanno 4 buchetti piccolissimi – descrive l’operazione la Coppola – e poi ti inserisco un anello piccolo che ti chiude la bocca dello stomaco e non hai più la fame di prima”. Un anello solo provvisorio in quanto la Coppola potrebbe toglierlo a breve: “Una volta arrivato al mio peso forma si può togliere – spiega la cantante – i primi giorni sono stati tragici perché avevo dei dolori allo stomaco molto forte, oggi, che è l’ottavo giorno, sono dimagrita già cinque chili”.

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, il particolare salta subito all’occhio: “È finita”