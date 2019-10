Taylor Mega e Giorgia Caldarulo sono al centro del gossip in questi giorni. L’influencer e la ex corteggiatrice di UeD si frequentano da poco ma hanno già ufficializzato la loro relazione nel salotto tv di Barbara D’Urso. Lì hanno affrontato insieme Erica Piamonte (la ex della Mega che ha espresso tutto il suo disappunto per questo nuovo flirt) e nelle ultime ore hanno dovuto far fronte anche alle accuse di Alan Fiordelmondo, il paparazzo e opinionista che per primo ha messo in dubbio la storia tra le due.

Fiordemondo ha detto anche di essere in possesso di prove del fatto che la relazione tra Taylor e Giorgia sia finta, studiata a tavolino per avere visibilità. Alla luce di queste dichiarazioni, Taylor ha fatto una diretta Instagram in cui ha usato parole durissime nei confronti di Alan, arrivando a insinuare che le sue dichiarazioni siano frutto del non coraggio di fare coming out. (Continua dopo la foto)

















Quindi la decisione del paparazzo di querelarla. “Alan se non parla di Taylor Mega non è nessuno. Alan non è nemmeno un paparazzo, un giornalista da strapazzo, un opinionista, non è nessuno”, ha esordito Taylor su Instagram. “Lui non è neanche etero – ha proseguito Gli dà fastidio che io abbia fatto coming out. È invidioso. Avrebbe voluto farlo lui. Punto”. (Continua dopo la foto)









Dichiarazioni, queste ultime, “lesive della immagine, onorabilità e professionalità” secondo Alan, che ha spiegato sul suo Instagram di essere andato dai carabinieri. Ma ora c’è un’altra voce che riguarda la coppia e sono i fan a sollevare sospetti: le due sono già in crisi? Molti hanno notato che Taylor e Giorgia non si seguono più neppure sui social, come se tra di loro tutto sia finito. (Continua dopo le foto)







Non è dato sapere se sia una crisi passeggera, se il loro amore sia già arrivato al capolinea o, ancora, non ci sia stata nessuna rottura. Tanto Taylor Mega quanto Giorgia Caldarulo non si sono espresse su queste voci. Dagli ultimi aggiornamenti, la prima è volata a Monaco, la seconda ha mostrato i suoi lavori dicendosi stanca. Sta di fatto che il sipario su questa storia d’amore che fino a ieri veniva difesa a spada tratta da entrambe, per ora sembra essere calato. E ora i fan della coppia (o già ex) vogliono risposte.

