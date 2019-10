“Ci serve ossigeno!”. Stefano De Martino, fan fuori di testa per mister Rodriguez: la foto da crepacuore

Continua il periodo d’oro per Stefano De Martino. Il direttore di Rai 2, Carlo Freccero, gli ha affidato “STEP – Stasera tutto è possibile”, fino all’anno scorso nelle mani di Amadeus, promosso a conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Un rischio che ha ripagato: l’ex ballerino di Amici e marito di belen Rodriguez sta crescendo in fretta. Al pari degli ascolti.

Il suo esordio è stato salutato da 1.310.000 spettatori con il 6.79% di share, la seconda puntata ha ribadito l'interesse del pubblico di mamma Rai (1.396.000 telespettatori pari al 7.3% di share) e la terza ha fatto boom toccando il 7.8% di share e 1.564.000 spettatori. Stefano De Martino, scoperto e lanciato da Maria De Filippi quasi 10 anni fa, a 30 anni, ha iniziato una seconda vita. "Scelgo con grande attenzione le proposte di lavoro. Mi rimproverano perché dico sempre no, ma è giusto così".

















Il ballerino era stato preceduto da due flop in coppia con la moglie Belen Rodriguez: la Festa della Taranta e il Festival di Castrocaro. Ascolti deludenti e pioggia di critiche da parte dei telespettatori, ma sembra che con la nuova edizione di "Stasera tutto è possibile" si sia ripreso alla grande. "Stasera tutto è possibile" non terminerà il 4 novembre come inizialmente previsto, ma una settimana dopo. Il format di Rai 2 condotto da Stefano De Martino, dunque, è stato premiato dai vertici di rete con una puntata in più, visti gli ottimi ascolti che ha ottenuto sin dal debutto.









Visti gli ottimi ascolti che questo format d'intrattenimento sta facendo registrare (quasi il 9% di share), i vertici di rete hanno deciso di allungarlo, aggiungendo una puntata in più a quelle previste. Nonostante abbia avuto tra i competitor le fiction di Rai 1 e Temptation Island Vip su Canale 5, Stasera tutto è possibile si è sempre difeso, portando a casa numeri inaspettati e share sempre più alti ogni settimana. Amore a gonfie vele, lavoro anche, e foto sui social che deliziano le sue numerosissime fan.





Visualizza questo post su Instagram Requiem for a wild Summer time. @calvinklein #mycalvins #ad Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 7 Ott 2019 alle ore 8:37 PDT

E proprio l’ultima fotografia pubblicata su Instagram ha infiammato il web racimolando oltre 100mila like e una marea di commenti. De Martino posa su uno scoglio; lo scatto in bianco e nero mette in risalto il suo fisico scolpito da anni di palestra e ballo. “Grande Stefano sei il nostro Ercules!!!!”,”La roccia tra le rocce”, “Sei lo scoglio più bello”, “Monumentale”, “Mi serve ossigeno, please!”, sono alcuni commenti lasciati dalle follower del marito di Belen Rodriguez.

