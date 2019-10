“La mano negli slip?”. Jane Alexander, la posa esageratissima. Si fa vedere così

Non è stato un anno facile per Jane Alexander. Dopo il Grande Fratello Vip l’ex modella e conduttrice ha lasciato il fidanzato Gianmarco Amicarelli, per iniziare una storia, finita qualche mese dopo, con il giovane Elia Fongaro. Una serie di eventi che l’attrice ha somatizzato e per la quale ha sofferto. Adesso sembra che questo periodo buio sia passato, perché l’amore con Gianmarco è riesploso e anche il suo fisico ne ha giovato.

L’attrice, pochi giorni fa, ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae bellissima e in splendida forma. “Ieri ero bradiposa. Non proprio riposata, ma nemmeno quel cranky da sonno o da fame, più roba di sorriso stampato e modalità aereo on“. L’Alexander continua: “Eppure, quando ho cominciato a fare le prove, ero piena di una strana energia, piena di felicità e di risate. Siamo un bel gruppo, lo so. E mi ritengo fortunata“. (Continua a leggere dopo la foto)

















Ha sottolineato proprio questo aspetto: “Anzi, ripensandoci, io sono proprio Fortunella. Fortunella Alexander. In fondo, mi basta guardare questo 2019 per capirlo. E i miei occhi allo specchio. E mio figlio. E il mio appartamento, non perfetto, esattamente come me. Oggi le prove si fanno di mattina. Io sono già carica, e D ascolta Rapper’s Delight. Happy Tuesday y’all!“, ha scritto Jane Alexander sui social. I fan si sono accorti della nuova forma fisica della conduttrice e si sono complimentati con lei. “Ti vedo un po’ più in forma rispetto a qualche tempo fa…. In cui eri magrissima… Ora stai proprio al top…. Complimenti“. Jane Alexander ha risposto felice: “Si si ho preso 10kg!!! Sto molto meglio! E meno male:)”. (Continua a leggere dopo la foto)









Modella, attrice e conduttrice britannica, famosa per aver interpretato la perfida marchesa Lucrezia Van Necker nella fiction in costume Elisa di Rivombrosa e per aver condotto il programma Mistero, nelle ultime ore Jane Alexander ha lasciato i suoi follower senza parole. Lo scatto che ha pubblicato su Instagram è esagerato e provocante: Jene è sdraiata sul divano, mentre indossa un maglioncino nero a collo alto, e una posa provocatoria e sensuale che non è sfuggita ai fan. (Continua a leggere dopo la foto)





La mano di Jane, infatti, scorre in basso, sotto le mutandine e i suoi fan si sono lasciati andare a commenti molto piccanti. “Eeeh vabbè però!! ciao”, “Per me sei la forza della vita quotidiana. Buongiorno Buongiorno”; “Bella e sensuale”; “Che stai facendo con la manina? Sei bellissima”; “Io mi coricherei affianco a te. PS ma quella mano dove sta andando?”.

