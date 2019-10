“Le gambe e il resto…”. Alice Sabatini, il buongiorno dell’ex Miss Italia è da togliere il fiato

Alice Sabatini torna su Instagram, l’ex Miss Italia ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Tra le reginette di bellezza più chiacchierate e discusse degli ultimi anni, la bellezza di Montalto di Castro, paese di 5000 persone in provincia di Viterbo, ha augurato il buon giorno ai suoi fan in un modo molto particolare.

“Vi siete mai chiesti cosa c’è dietro quello che mangiamo? A me è sempre piaciuto stare attenta agli ingredienti contenuti nei cibi, naturalità e benessere sono le parole chiave”. Seduta in cucina in shorts e canotta, Alice viene immortalata in tutta la sua semplicità e freschezza. Le gambe lunghissime, accavallate sull’alto sgabello, non possono non colpire. “Sei favolosa”, “Che bella… fetta biscottata”, nota qualche follower ironico. Il “Menù di bellezza” della Sabatini è abbastanza ‘appetitoso’ per i fan. Continua dopo la foto

















Ma qualcuno un po’ distratto non si esime dal commentare: “Io me lo sono chiesto ma poi l’occhio mi è caduto su quei 3 km di gambe e non me lo sono chiesto più”. Classe 1996, incoronata reginetta di bellezza della 76esima edizione di Miss Italia, vanta oggi su Instagram quasi 93 mila followers. Nemmeno diciannovenne, Alice Sabatini riesce a sbaragliare la concorrenza conquistando al contempo il maggior numero di fasce, divenendo così la Miss con più titoli in assoluto nell’ambito del concorso. Continua dopo la foto









Miss Cinema, Miss Diva e Donna, Miss Compagnia della Bellezza, Miss Social, la Sabatini ha fatto il pieno di vittorie concludendo l’ascesa con quella più importante, Miss Italia 2015.Capelli corti e castani, occhi marroni, la Sabatini ha conquistato il pubblico con i suoi 178 centimetri di altezza, che le hanno permesso tra l’altro di giocare come cestista in Serie A2, nella squadra del Santa Marinella. Continua dopo la foto







Neanche il turbinio del mondo dello spettacolo ha distolto Alice dalla passione per lo sport: oltre ad essere tornata in campo ad un anno dal trionfo a Miss Italia, la Sabatini è entrata a far parte della redazione giornalistica di Eurosport per commentare le partite di basket maschile di Serie A da bordocampo.

