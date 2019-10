Per Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti Temptation Island Vip è finito male. La showgirl ha addirittura abbandonato il falò al momento del confronto tanto era furiosa con il compagno, che al villaggio ha stretto un rapporto molto intimo con la single Zoe. Qualche giorno fa, poi, la ex coppia è stata ospite di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Un incontro di fuoco tra i due, che si sono ritrovati per la prima volta faccia a faccia dopo reality dei sentimenti.

“Lui non ha anima, non ha sentimenti e ringrazio Temptation che mi ha aperto gli occhi su chi è questa persona”, ha spiegato Nathalie, la prima a entrare in studio, mentre Andrea non si è detto affatto pentito del suo percorso e delle sue scelte. “Ho capito che tu sei una persona tossica, deleteria per me”, ha detto rivolgendosi alla Caldonazzo. (Continua dopo la foto)

















Andrea sta frequentando la single Zoe, come confermato dalla stessa tentatrice, anche lei in studio. La 20enne romana ha ammesso di provare un interesse nei confronti di Andrea anche se entrambi ancora non si sbilanciano sul futuro di questa relazione. Nelle ultime ore, però, si è tornati a parlare Nathalie. La showgirl ha pubblicato su Instagram un selfie con un tentatore del programma e il gossip è esploso immediatamente. (Continua dopo la foto)









Nello scatto Nathalie è con Ricky Costantino, uno dei single che ha partecipato all’ultima edizione di Temptation. Non erano soli: con loro hanno pranzato anche Alessandro e Riccardo, i tentatori di Serena Enardu e Delia Duran forse per una rimpatriata dopo il programma ma a molti Nathalie e Ricky, che erano in auto insieme, sono sembrati parecchio complici. C’è del tenero? Lo hanno chiesto molti fan e lei ha messo “mi piace” a uno dei tanti commenti in cui gli è stato chiesto se lui fosse il suo nuovo fidanzato. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Good vibes Only ……💋#amicizia#complicita#allegria#serenita#mylife Un post condiviso da Nathaly Caldonazzo (@nathaly.caldonazzo) in data: 14 Ott 2019 alle ore 6:57 PDT



Anche Serena Enardu ha commentato lo scatto: “Belli!!!”, ha scritto lasciando anche delle faccine con gli occhi a cuoricino. Se sta nascendo una nuova coppia è difficile a dirsi, anche perché la didascalia di Nathalie Caldonazzo è la seguente: “Good vibes Only… #amicizia#complicita#allegria#serenita#mylife”. Ma il commento di Serena e il suo like ai messaggi in cui si parla di fidanzato hanno destato sospetti in più di qualcuno.

