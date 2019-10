“Benvenuto alla luce Pietro Maria”. È nato: l’ex Miss Italia è di nuovo mamma

“Benvenuto Pietro Maria”, scrive la ex Miss Italia su Instagram dando così la bella notizia a tutti i suoi follower. È nato il suo secondo figlio, che è stato già battezzato come rivela la foto usata per il lieto annuncio sui social. In realtà, infatti, il piccolo Pietro Maria è venuto al mondo lo scorso 5 ottobre, ma la neo mamma bis, la ex reginetta di bellezza e attrice Giusy Buscemi, ha deciso di rendere pubblica la notizia solo il 14 ottobre con lo scatto del battesimo.

“Benvenuto alla Luce, Pietro Maria! 5 ottobre 2019. Grazie amica Marta Scotti per le foto meravigliose che hai fatto il giorno del suo Battesimo”, ha scritto nella didascalia la bella Giusy, che dal marito, il regista Jan Michelini, conosciuto sul set di ‘Don Matteo’ e sposato nel 2017, ha già avuto Caterina Maria, nata lo scorso anno. (Continua dopo la foto)

















Sia la gravidanza che il parto, così come il matrimonio con Jan Michelini, sono stati vissuti nel massimo riserbo da Giusy, classe 1993. L’attrice, nonostante sia famosa e amatissima, preferisce non alimentare gossip e indiscrezioni sulla sua vita privata. E suo marito Jan, regista di fiction famose come Un passo dal cielo, I Medici e Don Matteo, condivide questo suo modo di fare. (Continua dopo la foto)









Non stupisce più di tanto, dunque, la scelta di Giusy di condividere la nascita del piccolo Pietro Maria giorni dopo la sua nascita. Giusy aveva scelto Instagram anche per rivelare di essere nuovamente in dolce attesa a circa un anno dal parto, lo scorso 13 aprile. “Oggi, per il giorno del mio compleanno vorrei ringraziare per il Dono della Vita! Per la vita di tutti quelli che ho incontrato e che incontrerò!”. (Continua dopo foto e post)







“E a proposito in questo periodo – continuava nel post – avrei dovuto iniziare una nuova serie televisiva… ma la vita è meravigliosamente imprevedibile e ci ha regalato una seconda stagione piena di suspense, emozioni e colpi di scena! Una stagione che durerà per sempre… quindi waiting for season two”. In una vecchia intervista Giusy Buscemi aveva rivelato di volere una famiglia molto numerosa, con almeno 8 figli. Per ora è a 2… Auguri!

