“Guardate bene”: Chiara Ferragni, la foto del lato B non convince: qualcosa proprio non torna

Per Chiara Ferragni l’estate non finisce mai. Dopo scatti in giro per il mondo e il successo del documentario presentato all’ultimo festival del cinema di Venezia, l’influencer è volata nella penisola arabica. Per festeggiare i 30 anni del marito Fedez ha infatti scelto una meta piuttosto insolita: l’Oman. Sole, caldo e mare cristallino in cui non sono mancanti occhi languidi e scatti bollenti. Tra le numerose foto postate ce ne sono alcune davvero molto particolari. Chiara ha pubblicato anche delle sue foto in costume, che sono state apprezzate moltissimo dai suoi seguaci.

La bellissima Chiara è stata immortalata in costume mentre si rilassa nella piscina dell'hotel in cui soggiorna. Il costume dell'influencer mette in bella mostra il suo lato B. Un sederino a mandolino perfetto, che ha letteralmente catturato l'attenzione dei suoi follower. Non c'è nulla da dire, Chiara Ferragni su Instagram è sempre impeccabile e ogni sua foto è un vero e proprio capolavoro artistico.

















I fan di Chiara Ferragni su Instagram hanno apprezzato moltissimi il lato B in bella mostra. La Ferragni ha un fisico mozzafiato ed è impossibile non ammirarlo. Un follower ha scritto: «Bellissima la nostra Chiara» e un altro ha aggiunto: «Che chiappe». La sua incredibile bellezza lascia tutti senza parole: «Che diva e che sederino. Super come sempre».









Chiara in versione sirenetta ha letteralmente conquistato tutti: «Stupenda». Naturalmente non potevano mancare alcuni commenti degli haters. Chiara ormai è abituata ai loro attacchi. In molti infatti si sono chiesti se il suo lato B sia frutto di Madre Natura o di qualche ritocchino: «Ma com'è possibile avere un sedere così se notoriamente non fai un minimo di palestra e nemmeno ti alleni con squat o simili?». Dubbi che per più di qualcuno sono legittimi. Non resta che attendere la risposta dell'influencer.







Non è la prima volta che Chiara Ferragni viene presa di mira dagli haters, nei mesi scorsi avevano preso di mira anche il figlio Leone il figlio che la fashion blogger italiana più famosa del pianeta ha avuto da Fedez. Parole spesso irriguardose che non hanno scalfito la consapevolezza di Chiara Ferragni e la sua proverbiale voglia di guardare al futuro.

