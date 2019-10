“Benvenuta amore!”. Papà per la prima volta. L’attore, e la zia famosa, festeggiano la piccola Nicole

Una bimba appena nata nella sua culla dell’ospedale, un fiocco rosa e una didascalia che parla da sola: “Benvenuta amore di zia!!! #nipote #welcome #neonata #appenanata #nicole #amore”. A dare la notizia è Manuela Arcuri, che proprio sul suo account Instagram ha pubblicato la foto della nipotina Nicole mentre riposa nella suo lettino.

Una gioia immensa per Sergio Arcuri e la compagna Valentina Donazzolo, che ha partorito domenica 13 ottobre all'ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Anche l'attore ha voluto dare il benvenuto alla figlia sui social. Lo ha fatto pubblicando una foto della neomamma e della piccola Nicole e una dedica dolcissima: "Quando ti ho conosciuto ho capito subito che saresti stata l'amore delle mia via… oggi che sei stata in grado di regalarmene uno ancora più grande ti AMO ancora di più… Love u Vale! ".

















Per loro una pioggia di auguri dai follower e dagli amici vip tra cui Juliana Moreira ed Elisa D'Ospina. L'uomo da qualche tempo è fidanzato con Valentina Donazzolo, che ospite con lui a Storie Italiane, qualche giorno fa si era sentita male in diretta per un problema legato alla gravidanza. La conduttrice aveva poi mandato la pubblicità per permettere alla compagna di Sergio Arcuri di riprendersi, ma poi non si è più presentata in video.









"Ho regalato un paio di mesi fa l'anello alla mia fidanzata Valentina", aveva raccontato Sergio (ex ufficiale dell'esercizio, al momento attore e produttore) amatissimo dalle donne, a Storie italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele. "È tutto vero. Stiamo organizzando le nozze", aveva confermato con tanto di sorriso sulle labbra la bella Valentina, che però durante l'ospitata, a poche settimane dal parto, si era dovuta allontanare dallo studio per un malore. Mentre la conduttrice Eleonora Daniele annunciava un filmato sulla coppia, la Donazzolo aveva avuto un mancamento in diretta.





Dopo alcuni attimi di panico, la Daniele aveva mandato la pubblicità per consentire all’ospite di riprendersi. Una volta tornati in studio, però, la compagna di Sergio Arcuri non era più al suo fianco ma dietro le quinte per riprendersi. Tempo fa Sergio aveva raccontato di aver incontrato casualmente ad una cena Valentina (la sua attuale fidanzata) che lavorava in Spagna. Poi è tornata in Italia per amore.

