“Auguri!”. Paolo Bonolis, il figlio si è sposato. Le foto pubblicate da Sonia Bruganelli sono pazzesche

È grande festa alla corte dei Bonolis: il primogenito di Paolo, Stefano, si sposa. Il primo figlio del conduttore, che vive negli Stati Uniti, si sposa con una bellissima e procace ragazza americana: Candice Hansen. Inutile dire che la più social di tutte, ovvero Sonia Bruganelli, su Instagram ha postato più di una foto dell’attesa della cerimonia, con tutta la famiglia Bonolis in attesa dell’arrivo della sposa. Paolo Bonolis cinque figli, i primi due sono nati da un matrimonio in età giovanile con l’americana Diane Zoeller; mentre con Sonia ha avuto altri tre figli: Davide, Silvia e Adele.

Ma siamo sicuri che anche voi avrete fatto caso all'incredibile somiglianza tra Paolo Bonolis e il figlio Stefano. Il primogenito di Bonolis sembra identico al padre, con giusto qualche chilo in più. Nella foto seguente si possono vedere il Padre Paolo insieme ai due figli maschi: Stefano, appunto, in procinto di sposarsi, e il figlio "italiano", Davide.

















La moglie di Stefano Bonolis, è una bellissima ragazza americana, di nome Candice Hansen che ama riprendersi in numerosi selfie, su Instagram. Candice nelle foto ama ritrarsi in pose sexy, anche in costume, foto che vengono molto apprezzate dai suoi follower, che la sommergono di like. Nella prima foto dello sposo, si vedono i tre uomini della famiglia: alla destra Paolo Bonolis, al centro Davide e a sinistra Stefano. Le foto ritraggono la famiglia al completo e l'attesa della sposa, corredata di hashtag #waitingforcandy.









Le foto social di Candice Hansen su Instagram mostrano il fisico giunonico e la chioma bionda di chi potrebbe essere tranquillamente eletta la nuova Bonas di Avanti un altro. E non sarebbe la prima volta, a quel punto, che Stefano Bonolis potrebbe perdere la testa per la protagonista più formosa del noto programma di Paolo Bonolis nel preserale di Canale5. Stefano Bonolis, infatti, ha avuto un flirt con Paola Caruso nel 2015, quando lei era proprio La Bonas in carica di Avanti un altro. Foto a Formentera inequivocabili, che la ritraevano non solo abbracciata al rampollo di casa, ma anche insieme al resto della famiglia, e soprattutto con le figlie Silvia e Adele.







A distanza di nemmeno un anno, fu proprio la Caruso a spiegare come mai la storia non era andata avanti: “Ci siamo conosciuti un anno e mezzo fa ad Avanti un altro, quando veniva a trovare suo padre. Solo che lui vive a New York e, nonostante l’appoggio di Paolo, che è sempre stato carino con me, e l’idea iniziale di Stefano di venire a Roma, alla fine non se l’è sentita di lasciare l’America. E quindi tutto è finito“.

