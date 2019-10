Lidia Vella, la notizia rimbalza sui social: il nuovo amore della ex gieffina è un calciatore

L’abbiamo conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello 14 e subito Lidia Vella si era imposta per bellezza e simpatia. I giorni sotto i riflettori sono lontani ma Lidia Vella continua a far parlare di sé. Come ogni sabato, Lidia è intervenuta ai microfoni di Radio Radio nella trasmissione Non succederà più, condotta da Giada Di Miceli. La Vella ha una rubrica da anni ormai all’interno di questo programma radiofonico ed è diventata amica con la conduttrice.

Proprio Giada però oggi ha lanciato il gossip su Lidia Vella e un calciatore! La Di Miceli infatti ha detto, a sorpresa: "Si potrebbe fidanzare molto seriamente con un calciatore. Di Serie A". Lidia non ha di certo smentito! Anzi tra le righe sembra aver confermato tutto: "Di solito io sono anti calciatori, lo sai. Potrebbe esserci qualche eccezione. Non penso siano tutti uguali. Vediamo".

















Non sappiamo chi sia il calciatore fidanzato di Lidia Vella, o comunque con cui si starebbe frequentando. Possiamo azzardare che potrebbe vivere a Roma, perché sempre Giada nella trasmissione ha fatto notare che la Vella è spesso in trasferta nella Capitale. Sarà per caso un calciatore della Lazio o della Roma? Visto che la Di Miceli era in vena di confessioni oggi, magari ha voluto darci qualche indizio sul nuovo fidanzato di Lidia.









Lidia Vella è una web influencer italiana nata il 27 novembre 1991 a Catania ma dal 2014 vive a Milano. Insieme con la gemella Jessica, dopo il diploma di maturità ha deciso di trasferirsi nella città lombarda per inseguire il loro comune sogno di diventare famose. Dopo la partecipazione al Grande Fratello 14 entrambe hanno ottenuto successo e hanno saputo come cavalcare l'onda.







Lidia, oltre a Jessica, ha un’altra sorella di nome Anna e tutte e tre hanno un legame speciale con la loro mamma. Lidia e Jessica, alla fine del 2017, si sono sottoposte ad un intervento di mastoplastica additiva per aumentare la taglia del décolleté: Lidia ha optato per la quarta, invece sua sorella per la terza. Tutte le fasi, dalla preparazione all’esito dell’intervento, sono state riprese dalle telecamere di Pomeriggio Cinque.

