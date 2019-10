Manuel Galiano è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che Giulia Cavaglia aveva scelto alla fine del suo percorso. La loro storia d’amore, però, è durata un battito di ciglia ma ancora oggi, dopo mesi, i due si lanciano frecciatine al vetriolo sui social. Pochi giorni fa, per esempio, Manuel è tornato al centro del gossip per essere stato protagonista dell’ennesima lite social senza esclusione di colpi con la sua ex.

È stata Giulia, che per la cronaca ora sembra frequentare Francesco Sole, la prima a perdere la pazienza. Infastidita dal fatto che il suo ex corteggiatore ed ex fidanzato lampo abbia più volte risposto a domande sulla fine della loro relazione, ha sbottato: “Io non ti ca.o di striscio da tempi immemori – si è sfogata l’ex tronista – , grazie al cielo non fai parte dei miei pensieri, vorrei tanto non far parte dei tuoi, ma a quanto pare sono sempre presente”. (Continua dopo la foto)

















“Se hai bisogno di un confronto puoi chiamarmi, non so se ti risponderò, ma tu prova”, ha concluso. La risposta di Manuel? Dopo aver ascoltato lo sfogo di Giulia Cavaglia, ha pubblicato una Storia in cui ha imitato una gallina: “È la tua lingua da gallina giusto?”, ha chiuso Manuel. Ma non è per Giulia che ora Manuel sta facendo parlare di sé. (Continua dopo la foto)









Diversi indizi social fanno pensare che Galiano frequenti un’altra ex protagonista del programma. Lei è Klaudia Poznanska, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, che le ha poi preferito Natalia Paragoni al momento della scelta. Quella stessa Klaudia che qualche giorno fa era data dai più come nuova tronista al posto di Sara Tozzi. Dai rispettivi profili social, i fan hanno capito che Manuel e Klaudia si frequentano, ma ultimamente, dicono i beninformati, sembrano essere diventati inseparabili. (Continua dopo le foto)







I due ex corteggiatori di UeD hanno trascorso una giornata a Roma, a casa di lei, e anche se nelle Storie non si mostrano mai insieme è apparso subito evidente che si trovassero nella stessa stanza, con la cagnolina di lei. Inoltre pochi giorni fa l’ex di Giulia Cavaglia ha fatto sapere che c’è una ragazza che sta catturando le sue attenzioni. Si riferiva proprio a Klaudia? Il gossip, nel frattempo, è partito.

Uomini e Donne: lascia lo studio in lacrime. È finita tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri