“Anche io faccio fatica a riconoscermi”. Jo Squillo, la sorella Paola è identica

Jo Squillo è una showgirl, cantautrice e conduttrice, nota al pubblico in particolare per il suo spirito anarchico, per il carattere ribelle e la celebre canzone “Siamo donne“, presentata a Sanremo nel 1991, in duetto con Sabrina Salerno. Sin da giovanissima si appassiona al mondo della musica e grazie alle sue misure è diventata un’icone sexy degli anni Ottanta. Il suo debutto musicale avviene agli inizi del 1980: in quell’anno Giovanna pubblica il singolo ‘Sono Cattiva-Orrore’ per l’etichetta indipendente Cramps Gang, poi il grande successo, la passione per la televisione e la moda, che la porta in giro per tutto il mondo.

Cantante, conduttrice, fashion blogger, Jo Squillo, all’anagrafe Giovanna Coletti, è stata ospite di Eleonora Daniele a “Storie Italiane” e ha parlato per la prima volta del rapporto profondo che la lega alla sorella gemella Paola: ‘’Mia sorella è bellissima. È una bella storia la nostra, faccio molta fatica a parlarne. Fatica perché ho appena perso mamma e papà nel giro di un mese e mia sorella è tutta la mia famiglia’’. (Continua a leggere dopo la foto)

















È una sorella gemella bellissima, che è la mia parte più carina, più bella, più simpatica e più allegra. Le voglio molto bene’’, ha raccontato la conduttrice durante l’intervista rilasciata nel programma di Raiuno. Impossibile non commuoversi di fronte alle lacrime di Jo, che esprimono tutto il suo dolore per la perdita dei genitori e l’amore per la sorella. “Mia mamma aveva una malattia neurodegenerativa. Io e mia sorella eravamo da sole”, dichiara Jo a Storie Italiane. La cantante prosegue: “Paola è la mia famiglia, le voglio molto bene. Non è facile capire cosa c’è al di là del dolore e della sofferenza”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mia mamma è stata tutta la mia vita: è stata la prima rappresentante femminile nel mondo del lavoro, andava in giro a vendere filati. E’ stata libera, una donna che ha creato un percorso di libertà: ha lasciato la famiglia nelle ore che poteva per poi dedicarsi alla nostra crescita”, spiega ancora. “E’ stato difficile vederla 6 mesi in ospedale con quella degenerazione…Non si capiva cosa fare…”, ha aggiunto. (Continua a leggere dopo la foto)





E mentre Jo Squillo parla sullo schermo scorrono le foto sue e della sorella Paola. Le due sono identiche e la stessa Jo fatica a riconoscersi. “Anche io faccio fatica a riconoscermi”, ha detto la showgirl alla conduttrice Eleonora Daniele. Lei e Paola sono gemelle monozigote, nate da uno stesso ovulo, quindi praticamente identiche.

