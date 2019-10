Niccolò Bettarini nei guai. Per il figlio di Simona Ventura si mette molto male

Il primo luglio 2018 Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano, è stato aggredito a calci, pugni e coltellate all’esterno della nota discoteca milanese “Old Fashion” solo per aver tentato di difendere un amico.

Bettarini riportò il taglio di un tendine della mano e diverse ferite superficiali. "Non sono mai stato bravo a raccontarmi. – aveva scritto sui social – Ma, ora che sto migliorando, sento che sia giusto e doveroso dire diverse cose. Innanzitutto voglio in questo momento ringraziare la mia famiglia che mi è sempre stata vicino, nei momenti felici come in quelli brutti. Nessuno come lei ha saputo trasmettermi quella forza che mi ha permesso di non mollare mai. Sono un ragazzo fortunato e, mai come ora, sento veramente di esserlo, non solo per il fatto di essere qui a scrivervi questo post, ma anche perché so di avere degli amici che mi hanno salvato la vita".

















”Sono cresciuto credendo nell’amicizia, è un valore fondamentale nella mia vita e farei qualunque cosa se degli amici fossero in difficoltà”, aveva concluso.

Lo scorso marzo, a David Caddeo, l'aggressore condannato a 9 anni di galera, furono concessi gli arresti domiciliari con l'obbligo di frequentare un centro di cura per tossicodipendenti (poi è tornato dietro le sbarre per scontare un cumulo di altre pene, nda) e il 20enne Bettarini si sfogò duramente su Instagram ritenendo quel provvedimento ingiusto.









Niccolò Bettarini si era lasciato andare su Instagram ad un duro ‘attacco’ non solo nei confronti del giudice, ma anche dell’avvocato, lamentandosi, tra le altre cose, delle parcelle. L’avvocatessa Alessandra Calabrò, che ha rappresentato il giovane come parte civile nel processo di primo grado a carico dei quattro giovani che, il primo luglio 2018, lo hanno colpito con coltellate, calci e pugni fuori dalla discoteca milanese ‘Old Fashion’, lo ha denunciato.

Così il figlio dell'ex calciatore e della conduttrice si trova sotto inchiesta, mentre le indagini preliminari sono ancora in corso. Il legale, che aveva già rimesso il mandato perché il giovane non aveva pagato i compensi che le doveva (l'avvocato ha ottenuto, nel frattempo, anche un decreto ingiuntivo), lo ha infatti denunciato per diffamazione.





Il fascicolo è in mano al pm di Milano Elio Ramondini ed è in fase di indagini preliminari. Il 2 ottobre scorso è iniziato il processo d’appello. I quattro aggressori di Niccolò Bettarini sono stati condannati in primo grado dai 5 ai 9 anni.

