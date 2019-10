Marco Carta e l’omosessualità: “Il retroscena pesante dopo il coming out”

Marco Carta avrebbe voluto confessare al mondo la sua omosessualità molto prima di quanto poi è riuscito a fare. Il cantante sardo si sentiva pronto già qualche anno fa, ma qualcuno glielo ha ‘impedito’. “Sono più felice da quando ho detto di essere gay”, ha rivelato l’artista sardo in un’intervista a “OK Salute e Benessere”, a un anno dal suo coming out avvenuto a “Domenica Live”, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso.

"Questa canzone parla di due appuntamenti. – aveva rivelato il cantante – Il primo è quello mancato con mio padre, quando io l'ho aspettato e lui non è mai arrivato, l'ho aspettato per due ore e non si è presentato. Io l'ho perdonato, perché davvero è passata, gli voglio bene come se ci fosse stato, forse anche lui avrà avuto i suoi motivi. Il secondo appuntamento è il mio primo bacio: non il primo bacio che ho dato a scuola ma il primo bacio che mi ha lasciato senza respiro, il primo bacio che ho dato a un ragazzo che ho amato. L'ho detto con una tale libertà perché deve essere normale, per le persone che sono a casa, per i ragazzi che ci guardano, per le famiglie. Non devono fare lo sbaglio che magari ho fatto io".

















Sostenuto da Barbara D'Urso, Marco Carta aveva detto di aver trovato il coraggio di confessare quello che nella sua famiglia già tutti sapevano perché "voglio avere la libertà di poter passeggiare mano nella mano con la persona che amo senza dovermi più nascondere e, soprattutto, per essere d'esempio per tanti ragazzi che, invece, non trovano la forza di uscire allo scoperto".









A un anno di distanza dal coming out, Marco Carta è tornato a parlare della sua omosessualità. "A un certo punto ho sentito forte il bisogno di dovermi raccontare. Non potevo più accettare di non essere sincero, al cento per certo, con chi mi segue. I miei fan sono la mia famiglia. Lo dovevo a loro e al mio compagno, ma soprattutto a me stesso", ha rivelato il cantante sardo a "OK Salute e Benessere".





“A volte, però, le cose belle fanno paura. È il paradosso della vita: siamo spaventati dall’essere felici, specie per chi come me ha dovuto affrontare difficoltà molto serie già da piccolo”, ha aggiunto, facendo riferimento alla perdita prematura dei suoi genitori. “Era da un paio d’anni che volevo parlare pubblicamente del mio orientamento sessuale. Chi gestiva la mia immagine, però, mi invitava sempre a pensarci bene e così il mio entusiasmo si affievoliva. Loro volevano solo proteggermi, ma ormai sono un uomo e della mia vita privata sono responsabile solo io. Essere liberi è impagabile”, ha concluso l’artista cagliaritano.

