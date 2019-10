“Sei vera o un sogno?”. Miriam Leone mai così sexy: la scollatura esagerata non passa inosservata

Lo chignon biondo e un abito super scollato, Miriam Leone sarà la sexy Eva Kant di “Diabolik” (a Courmayeur), il film diretto dai Manetti Bros che uscirà nelle sale nel 2020. Il settimanale Chi ha immortalato la bella attrice con Valerio Mastandrea, ovvero l’ispettore Ginko, mentre a vestire la tuta nera del Re del Terrore sarà Luca Marinelli.

Il film, pensato come un noir giallo, sarà nelle sale cinematografiche italiane nel 2020 distribuito da 01 Distribution. Sulla trama è tutto ancora molto segreto. La casa di distribuzione italiana ha anche pubblicato la prima immagine ufficiale. La carriera dell'ex Miss Italia prosegue a gonfie vele e l'attrice si è svelata pochi giorni fa in un'intervista rilasciata al magazine del Corriere della Sera, Io Donna.

















"Ho vinto Miss Italia a 23 anni, ero la più grande ma è stato meglio così, perché ero pronta. Poi è arrivata la fiction Un passo dal cielo e nel weekend presentavo Unomattina Estate. Finchè ho lasciato la diretta tv, contro il parere di tutti". Lo rifarebbe? La Leone non ha dubbi: "La tv mi ha dato tanto ma non ero felice. Ora lo sono". A Miriam Leone, che prossimamente sarà Eva Kant in Diabolik dei Manetti Bros, basta poco per essere felice.









"Ogni tanto ho bisogno di ricaricarmi. Ho bisogno della natura, quella potente della mia Sicilia. Sono nata su una scogliera e cresciuta nel verde, tra l'Etna e il mare. – ha raccontato ancora l'attrice – una terra dove tutto respira. Dalle mie parti c'è il fuoco e c'è l'aria più profumata del mondo, con la zagara che incontra il gelsomino e le rose". Miriam Leone non nasconde di avere insicurezze e fragilità come tutti ma è grata alla vita per la salute, per avere una casa, i suoi genitori, l'affetto di chi c'è e di chi non c'è più.





Miriam Leone è sensualità e bellezza e sul suo account Instagram stuzzica i suoi fan. Nell'ultimo scatto, in un seducente bianco e nero, l'attrice mette in mostra tutta la sua bellezza e la generosa scollatura non è passata inosservata ai suoi follower.

“Sei un’opera d’arte”, “Che tettona che sei”, “Sei talmente bona che la vedo a colori questa foto”, “Ma sei vera o sei un sogno?”, si legge tra i commenti.

