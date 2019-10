Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: le immagini (mai viste) del matrimonio

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno festeggiano 5 anni come marito e moglie. Era il 10 ottobre del 2014 quando la presentatrice sposava (in seconde nozze) il rampollo della famosa casa di moda italiana e per l’occasione ha condiviso sui social un video che racchiude le immagini più belle di quella giornata a dir poco indimenticabile.

Le delusioni amorose non sono mancate nella sua vita, una fra tante quella derivante dalla rottura con il suo primo marito, il cantante Eros Ramazzotti, dal quale ha oltretutto avuto la sua adorata figlia, Aurora, ma con Tomaso sembra aver ritrovato il sorriso. Un amore coronato dalla nascita di due bambine: Sole, nata prima del matrimonio, e Celeste. Un momento unico e speciale che lei ricorda con dolcezza nel fare i suoi più cari auguri al marito. Le immagini, condivise sul web in un post Instagram, ripercorrono gli attimi prima, durante e dopo la cerimonia nuziale con protagonisti i suoi grandi amori, il compagno Tomaso e le sue tre figlie femmine. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Che giornata davvero speciale… – ha scritto la conduttrice a corredo del filmato – In questo video c’è tutto il mio Amore… c’è tutto ciò che amo… quel giorno, il 10.10.14 ho sposato l’uomo che amo, gli anelli li hanno portati Auri e Sole mano nella mano… nel mio ventre c’era già la piccola Celeste, era il compleanno di Sole ed era anche il compleanno di mia Mamma. Desidero condividere con voi questa emozione incredibile che provo ogni 10 ottobre!”. (Continua a leggere dopo la foto)









Anche Tomaso Trussardi ha voluto ricordare quella bella giornata: “5 years… just the beginning…” (5 anni…. solo l’inizio…), ha scritto il rampollo della casa Trussardi condividendo un paio di scatti di quel giorno con lui e la sua sposa – attualmente al timone di Amici Celebrities – eleganti nei loro abiti da cerimonia. Michelle Hunziker ha incontrato Tomaso Trussardi proprio in un momento in cui non pensava più alla possibilità di legarsi sentimentalmente a qualcuno. I due si sono conosciuti al ristorante Trussardi alla Scala grazie a Vittorio Feltri. In realtà aveva già incontrato Michelle quando aveva 19 anni, ma all’epoca era troppo giovane. (Continua a leggere dopo la foto)





Ed è proprio con Tomaso che Michelle è riuscita da qualche anno a dar vita ad una famiglia felice. “La famiglia è il centro di tutto e la base per essere felice”, aveva dichiarato tempo fa la bionda Hunziker al periodico Vanity Fair. “Il fatto di potermi occupare delle mie figlie e di mio marito mi rende una donna serena e appagata”, aveva poi continuato la show girl nella stessa intervista.

