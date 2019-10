“Me l’ha detto Mercedesz”. Il racconto di Eva Henger: quella telefonata e l’ultimatum a Lucas

Domenica scorsa Mercedesz Henger è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. L’ex volto dell’Isola dei Famosi ha deciso di parlare per difendersi dalle accuse mosse dalla madre Eva. La lite tra le due prosegue tra social e tv. Eva Henger era stata ospite della D’Urso solo qualche giorno prima sostenendo che la ragazza sia succube del fidanzato, l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi.

Mercedesz è entrata in studio visibilmente agitata e con le lacrime agli occhi e ha confessato di non sentirsi bene: "Sto avendo un attacco di panico, mi guardano tutti". Barbara D'Urso, preoccupata, si è avvicinata a lei per cercare di tranquillizzarla: "Non tremare. Se vuoi parlo di altro e poi torno da te più tardi. Dimmi tu". Poi l'intervista è iniziata e Mercedesz ha spiegato cosa sta succedendo con la mamma. "Sono venuta qui per chiarire, non per insultare mia madre. Non ho intenzione di abbassarmi a un tale livello – ha esordito Mercedesz -. Come sai l'ho sempre difesa, anche quando non ero d'accordo con lei".

















"Sono venuta qui, ho litigato e l'ho difesa a spada tratta. Non ho intenzione di iniziare a insultarla adesso anche se sono arrabbiatissima. Ho sentito cose che non sono mai successe. Ci sono delle mezze verità buttate dentro come in tutte le bugie. Lucas non mi mena, chi lo conosce lo sa benissimo. Secondo te, io rimango con una persona che mi mette le mani addosso? Che mi mena? Ormai tutti pensano che io sia plagiata, sottomessa", ha spiegato ancora.









Eva Heger è tornata a parlare della figlia, del suo rapporto con Lucas Peracchi e dell'ospitata a Domenica Live. "Mi dispiace vederla in difficoltà – ha raccontato Eva Henger – sembrava che avesse paura di sbagliare a pronunciare le parole di Lucas. Lui l'ha allontanata da tutti, l'ultima frase che mia figlia mi ha detto al telefono è stata: 'Mamma ti amo'". Al settimanale Spy l'ex attrice a luci rosse ha ripercorso tutta la vicenda ribadendo la sua versione e aggiungendo altri dettagli.





“All’inizio io e mio marito (Massimiliano Caroletti, ndr) abbiamo accolto Lucas, era molto educato e si comportava bene. Ma poi, già dopo due mesi, ho saputo che lui aveva alzato le mani su mia figlia, le aveva rotto il telefono, l’aveva lasciata in mezzo alla strada”. E ancora: “Preferirei che Mercedesz si allontanasse da lui, ma visto che è innamorata so che non succederà. In ogni caso ho fatto bene a sollevare il problema perché ora Lucas si sente gli occhi puntati addosso e, per un po’, non può sbagliare”, ha concluso la Henger.

