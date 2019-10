“Lui è scandaloso”. Giulia De Lellis e Andrea Iannone, ogni oltre limite. Li hanno beccati così

Sempre più innamorati, sempre più spregiudicati e bollenti. Doveva essere una fuga romantica lontana dai social, quella di Giulia De Lellis e Andrea Iannone. La coppia è volata a Singapore per qualche giorno e i follower erano stati avvertiti: “spariremo per un po’”. Ma la tentazioni di Instagram è stata troppo forte e così ecco comparire nelle storie della influencer alcuni dettagli della vacanza a due: dalla vista panoramica dei grattacieli a quella, più piccante, del centauro nudo. Si amano alla follia e non possono più vivere l’uno lontano dall’altra.

E infatti in Asia si perdono tra coccole e serate mondane, e Giulia non rinuncia a stuzzicare i follower con uno scorcio piccante dalla camera da letto e inquadra il corpo scolpito di Andrea completamente nudo mentre volta le spalle all’obiettivo. Nei giorni scorsi Andrea Iannone aveva parlato di Giulia dicendo di non chiamarla amore. Continua dopo la foto

















Nonostante la storia vada a gonfie vele, Iannone ha spiegato: “Io di solito la chiamo Giulia, ma lei vorrebbe essere chiamata ‘amore’ perché secondo lei è qualcosa di più importante. Per me non è così”. E ancora: “Ho sempre desiderato di avere una ragazza di nome Giulia e io la chiamo per nome perchè ho realizzato un sogno. Anche se lei si sente un po’ sminuita, io invece ritengo che ‘amore’ sia un appellativo usato da tutti. Cerco invece di essere più romantico”. Continua dopo la foto









In queste settimane, l’ex di Uomini e donne è impegnata con la presentazione del libro “Le corna stanno bene su tutto (ma stavo meglio senza)”. Il motociclista invece sarà impegnato in due Gran Premi in Asia (in Thailandia e in Giappone). Giulia, 1 metro e 64 centimetri di altezza nasce a Ostia, in provincia di Roma, il 15 gennaio del 1996. La famiglia è composta dal fratello, Giuseppe, e da una sorella, Veronica, nata da una relazione precedente della madre. Ultime, Matilde, la nipote, e Guenda, la sua cagnolina. Continua dopo la foto







Come riporta il sito Il Sussidiario, durante la partecipazione al Grande Fratello Vip 2, ha rivelato che la zia ha perso la vita durante il terremoto avvenuto ad Amatrice qualche anno fa. Inoltre, ha raccontato di quanto fu dolorosa per lei la separazione dei genitori e di come non aveva la forza di parlare con il padre. Tutto questo l’ha costretta a trasferirsi dalla nonna. Dopo tre anni, però, Giulia ha riallacciato i rapporti con l’uomo. Giulia De Lellis nel 2015, all’età di 19 anni, partecipa al programma Uomini e Donne per corteggiare il tronista Andrea Damante. L’inizio di tutto.

