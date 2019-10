Emma Marrone torna a parlare. E lo fa in un giorno per lei molto importante

Dopo un lungo silenzio Emma Marrone torna a parlare. La popolare cantante lo ha fatto sui social all’indomani della notizia che il suo ultimo disco sta mietendo un successo dietro l’altro. Infatti “Io sono bella” è balzata al primo posto delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Per la prima volta il nuovo singolo della cantante pugliese è in testa alla classifica EarOne, davanti ai brani di Jovanotti e Mahmood. Per l’occasione, Emma è tornata a scrivere su Instagram, repostando il messaggio diffuso da EarOne e pubblicando una Stories.

Era dal 28 settembre che la cantante salentina non aggiornava la sua bacheca di Instagram. Anche quel giorno consegnava ai social un messaggio positivo, rendendo noto che l’operazione a cui si era sottoposta era andata bene. “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto”, scriveva Emma, tranquillizzando il suo largo seguito di fan a proposito delle sue condizioni di salute. Continua dopo la foto

















Emma Marrone aveva battuto ‘un colpo social’ anche il 4 ottobre, pubblicando un’Instagram Stories che riprendeva le dediche di buona guarigione fattele pervenire dal palco di Radio Italia Live – Il Concerto 2019 svoltosi a Malta, evento a cui avrebbe dovuto partecipare se non avesse avuto una battuta d’arresto relativa ai suoi problemi di salute. Continua dopo la foto













Nella fattispecie Emma aveva veicolato le parole che le aveva indirizzato l’amica Alessandra Amoroso “Penso che stia ricevendo tanto tanto amore, io sono lì che la stalkerizzo quasi tutti i giorni”, dichiarava l’interprete di Galatina. Emma Marrone, quindi, si mette alle spalle “Prima che diventi giorno”, ultimo singolo di Jovanotti e “Barrio”, la nuova canzone di “Mahmood” che continua a essere molto amato dalle radio anche dopo il successo di “Soldi”. Continua dopo la foto







Parla molto italiano la classifica che vede al quarto posto proprio Elisa con “Tua per sempre”, mentre sono in risalita sia Tiziano Ferro con “Accetto miracoli”, ultimo singolo tratto dal suo album omonima in uscita a novembre e Tommaso Paradiso con “Non avere paura” primo singolo da solista. Alle loro spalle ci sono “Beautiful People” di Ed Sheeran con la collaborazione di khalid e “Freedom” di Zucchero. Nuovo ingresso per il bluesman italiano che fa scendere sia “Heaven” di Avicii che “Circles” di Post Malone.

