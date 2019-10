Morgan, rissa in centro: camicia strappata e tensione alle stelle. Polizia sul posto

I guai per Morgan non finiscono mai. A Striscia la notizia Valerio Staffelli è tornato a occuparsi dello sfratto del cantante e ha documentato lo sgombero dei beni dell’artista. “Durante l’estate ho avuto la tournée, tra la macchina e gli alberghi un posto dove stendermi l’ho trovato. Ora dormo in case in affitto momentaneo”, ha detto il musicista. Durante il servizio, due persone incaricate del tribunale svuotano la casa dagli effetti personali del cantante.

L’artista ha precisato: “Sul camion ci sono oggetti messi alla rinfusa. Sai che questo servizio me lo fanno pagare 8000 euro? Uno viene sfrattato perché dicono che ha tasse arretrate, gli vendono la casa a un terzo del valore di mercato, non gli danno la procedura di solo indebitamento – e significa che non posso lavorare – però sgomberano e pago io”. Infine, Morgan si è rivolto ai giudici: “Smantellare una casa così è sbagliato”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Ma i guai per il cantante non sono finiti qui. Morgan è stato denunciato dopo aver aggredito un paparazzo mentre si trovava in compagnia di una ragazza. Marco Castoldi è stato denunciato dalla polizia per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Morgan, nella concitazione, avrebbe strattonato il fotografo strappandogli la camicia. (Continua a leggere dopo la foto)









Un collega del “paparazzo”, è stato a sua volta querelato per tentata estorsione. Lo ha riferito la questura di Milano, spiegando che intorno all’1 della mattina di giovedì 10 ottobre, l’equipaggio di una Volante è intervenuto in corso Garibaldi, nel pieno centro del capoluogo lombardo, su richiesta del 29enne che avrebbe spiegato ai poliziotti di essere stato aggredito alle spalle dal musicista dopo che lo aveva fotografato mentre si trovava in compagnia di una ragazza di 30 anni. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma dietro la rabbia di Morgan, secondo la donna che era con lui, ci sarebbe un motivo. La ragazza ha infatti riferito alla polizia che il fotografo, un 29enne, dopo aver scattato le foto avrebbe tentato di rivenderle al cantante per evitare che uscissero sui giornali: da questi ultimi a suo dire avrebbe ricavato 15mila euro, mentre non è chiara la cifra che avrebbe poi eventualmente chiesto allo stesso Morgan. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato per tentata estorsione.

Kiko Nalli aggredito in strada con una catena: l’ex marito di Tina Cipollari in ospedale