Dal reality a collega di Rocco Siffredi. La svolta ‘choc’ dell’amato protagonista di Bake Off

Il primo a passare dal reality show al mondo a luci rosse era stato Nando Colelli, ex concorrente dell’edizione numero undici del Grande Fratello che aveva debuttato come protagonista del film “La Bella e il porcone”. Dopo aver preso parte ad alcuni film, l’ex gieffino aveva dato l’addio alla carriera per amore della fidanzata Daiana.

”Per la prima volta sono completamente perso. – aveva racontato a Nuovo Tv due anni fa – E di donne io ne ho viste tante nella mia vita, credetemi. Quando recitavo nei film mi capitava di vedere anche tre o quattro donne al giorno, quindi potete immaginare quanto sia complicato fare un calcolo. Però per me era soltanto un lavoro come un altro. La carriera del pornodivo non è romantica. Quindi, per rispetto suo, ho voluto dire io addio ai film hard! Da quando ho perso la testa per lei, non me la sono più sentita di fare quella vita. Mi sono innamorato, chi l’avrebbe detto! Ormai sono legatissimo a Daiana. È l’unica donna che mi capisce. Trovare una bella persona al giorno d’oggi non è facile”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Prima di lui ci aveva provato anche Luca Tassinari de ”La Pupa e il Secchione”. “Diciamo che ho voluto fare un’ultima cazzata in grande stile prima di lasciare l’Italia, da gennaio mi trasferirò in Svizzera e lavorerò nel consiglio di amministrazione di una banca – aveva spiegato l’ex secchione in un’intervista rilasciata nel 2012 – Scherzi a parte è sempre stata una mia perversione, poi grazie al mio agente mi è stata fatta una proposta interessante e così ho deciso di provare. E devo dire che è stata un’esperienza niente male…”. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo Sara Tommasi, l’ex secchione Luca Tassinari, il ‘disturbatore televisivo’ Gabriele Paolini e l’ex gieffino Nando Colelli, ecco dunque una nuova new entry del cinema hard proveniente dal piccolo schermo. A cui, scommettiamo, se ne aggiungeranno presto delle altre. Si tratta di Antonio Veneziani, ex concorrente della terza edizione di ”Bake Off Italia – Dolci in forno”, il reality show di Real Time condotto da Benedetta Parodi che ha come giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara.

Secondo quanto riporta il sito BitchyF, Antonio Veneziani ha fatto il suo debutto nel mondo del cinema per gli adulti con un video amatoriale girato in in esclusiva per OnlyFans. Il concorrente della terza edizione del reality show della pasticceria era molto amato dai telespettatori e la sua eliminazione aveva destato diverse polemiche tra il pubblico a casa. (Continua a leggere dopo la foto)





”La gente che seguiva Bake Off da casa è rimasta sconvolta più di me – aveva raccontato Antonio Veneziani al sito Ultime notizie flash – Mi arrivano ogni giorno molti messaggi di affetto, di gente che non riesce a mandar giù il fatto che io sia uscito, tutti come me pensavano arrivassi in finale o che addirittura vincessi. Anche gli altri concorrenti sono rimasti malissimo…Mi fanno tanti complimenti, e sopratutto la cosa che mi riempie di gioia è che hanno notato quanto ci mettevo l’anima e il cuore nelle cose che facevo, perché davvero ce l’ho nel sangue faccio dolci da quando avevo 15 anni”.

