Flavio Briatore furibondo con Elisabetta Gregoraci: lo sfregio è pesantissimo. E lui chiama gli avvocati

Ultimamente la vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci è molto movimentata. Solo pochi giorni fa il il settimanale “Diva e Donna” ha pubblicato alcuni scatti ‘compromettenti’. La conferma da parte dei diretti interessati non è ancora arrivata, ma negli scatti esclusivi ecco la conduttrice e showgirl calabrese ancora insieme all’ex fidanzato Francesco Bettuzzi.

La relazione di Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore non era stata mai realmente ufficializzata, ma la loro frequentazione era stata documentata dalle foto in cui erano intenti a scambiarsi effusioni durante i frequenti viaggi che hanno condiviso. Poi, a inizio estate, il rumor sulla fine del loro rapporto. E la conferma arrivata direttamente da Bettuzzi sul suo account Instagram. “Sei ancora fidanzato con Elisabetta?”, gli aveva chiesto un altro. “Una coppia a casa mia è formata da due non da tre”, era stata la risposta del 43enne, che aveva aggiunto anche un’emoticon con una risata. (Continua a leggere dopo la foto)

















Un altro utente allora aveva colto la palla al balzo e gli aveva chiesto: “Ma Ely è tornata con Flavio (Briatore, ndr)?”. “Non saprei e non mi riguarda”, aveva risposto l’imprenditore di fatto confermando la rottura. Quest’estate la showgirl calabrese ha trascorso le vacanze insieme all’ex marito Flavio Briatore e al figlio Nathan e in tanti credevano che tra i due la passione fosse nuovamente scoppiata. Ma così non è stato, perché i primi di ottobre Elisabetta Gregoraci è stata nuovamente avvistata in compagnia di Francesco Bettuzzi. (Continua a leggere dopo la foto)









I due sono stati immortalati all’aeroporto, in partenza per Lampedusa. Dagli scatti sembrano affiatati e indaffarati con valigie e borsoni, pronti a trascorrere una vacanza insieme. Dopo il ritorno di fiamma, Oggi ha ricambiato le carte in tavola. Mentre Francesco Bettuzzi è volato per lavoro a Bali, Elisabetta Gregoraci è partita a Dubai in compagnia di un misterioso compagno. (Continua a leggere dopo la foto)





Alla luce di quanto starebbe accadendo, sempre secondo quanto riportato dal settimanale diretto da Umberto Brindani, l’atteggiamento di Elisabetta pare stia particolarmente infastidendo Flavio Briatore. L’ex marito della showgirl, con il quale la Gregoraci è riuscita a mantenere rapporti amichevoli proprio per il bene del figlio Nathan Falco, si dice non stia apprezzando l’irrequietezza sentimentale della donna e abbia deciso di rivolgersi al suo avvocato di fiducia, Annamaria Bernardini De Pace, per tentare in qualche modo di darle “una calmata”.

