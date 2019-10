Da quando sono tornati insieme Belen Rodriguez e Stefano de Martino riempiono le pagine della cronaca rosa. I due si sono conosciuti all’interno di ‘Amici’, dove Stefano lavorava come ballerino mentre Belen era ospite per un periodo ‘di prova’. Tra un ballo e un altro è scoppiato l’amore e De Martino ha lasciato la fidanzata storica Emma Marrone (ex compagna di classe di Amici) per iniziare una relazione con la bellissima showgirl argentina.

Un amore sfociato nella nascita di Santiago e nel matrimonio. A fine 2015 era arrivata la doccia fredda con un comunicato all'Ansa che confermata le voce della separazione. Nel 2019, dopo che Belen ha chiuso la storia con il pilota Andrea Iannone, ha ricominciato a frequentarsi con De Martino e alla fine hanno deciso di rimettersi insieme. Da mesi ormai si parla delle nozze bis della coppia che è tornata insieme dopo una lunga separazione ed è più innamorata che mai.

















Dopo un'estate insieme al piccolo Santiago, in cui si sono riscoperti e hanno ritrovato l'armonia di un tempo, Belen e Stefano sono pronti per giurarsi amore eterno. Almeno così raccontato le pagine della cronaca rosa, che sulla storia di Belen e Stefano hanno scritto tantissime pagine. Qualche mese fa la showgirl argentina era stata la protagonista del gossip che la vedeva nuovamente incinta, ma col passare dei mesi il tutto è finito nel dimenticatoio.









Poi è stata la volta del secondo matrimonio, notizia rafforzata anche dalle foto che mostrano Belen mentre fa un sopralluogo in una chiesetta e pubblicate sui social dalla stessa showgirl. Il 10 ottobre Belen Rodriguez è intervenuta a Mattino Cinque per parlare del suo rapporto con i paparazzi e durante la chiacchierata con la padrona di casa Federica Panicucci, la showgirl ha parlato del suo rapporto con Stefano De Martino, dei suoi progetti e ha finalmente commentato la notizia dell'imminente secondo matrimonio.





“Eravamo a casa a Torre Annunziata, vicino casa di Stefano, a festeggiare il suo compleanno in un locale dove si fanno i matrimoni. E l’amico di Stefano mi ha fatto vedere la chiesetta. Hanno creato un casino. – ha spiegato – l secondo matrimonio con Stefano De Martino non è in preventivo, ma se lui me lo chiede. Se lui prova a stupirmi, come faccio a dire di no?”.

