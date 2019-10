Bianca Guaccero è fidanzata? La regina di Detto Fatto, che poco tempo fa il gossip voleva di nuovo con l’ex Nicola Ventola, il calciatore con cui ha fatto coppia per 5 anni, fino al 2001, sembra essere single al momento. Ospite di Mara Venier, nel salotto tv di Domenica In, la presentatrice e attrice ha confessato di non essere impegnata, ma di non aver smesso di sognare e sperare nel grande amore da grande romantica quale è. Una mamma single.

Sì, perché la bella conduttrice di Bitonto ha una figlia, Alice, che è nata dal matrimonio durato 4 anni con Dario Acocella. La separazione è stata molto dolorosa per Bianca. Ha vissuto dei momenti di crisi che oggi però ha superato. “È stato il periodo più doloroso della mia vita. Avevo sottovalutato il peso della separazione, ho scoperto dopo che, in termini di sofferenza, è una montagna da scalare”, ha detto la Guaccero in una passata intervista. (Continua dopo la foto)

















Bianca e Dario Acocella, che è un regista dunque non affatto sconosciuto nel mondo dello spettacolo, si sono conosciuti sul set della fiction di Rai1 Capri. Un incontro che li ha portati, dopo 4 anni di fidanzamento, dritti all’altare. La cerimonia è stata celebrata a settembre 2013 sulla spiaggia di Savelletri dopo le nozze in in Comune, a Monopoli, in provincia di Bari. (Continua dopo la foto)









Poco dopo aver avuto la figlia Alice, Bianca e Dario hanno deciso di separarsi.Era il 2017 e lui ha sottolineato su Instagram di essere rimasto infastidito dalle tante falsità scritte, in cui si parlava di tradimenti e momenti di grande tensione vissuti dalla coppia. A suo avviso la fine della relazione con la Guaccero è avvenuta con grande consapevolezza e maturità da entrambe le parti.

(Continua dopo le foto)







Non è dato sapere se Dario Acocella, romano classe 1979 e di professione regista abbia voltato pagina dopo la fine del matrimonio con Bianca Guaccero. Da quanto si legge in rete non sembra avere un buon rapporto con i media e i paparazzi e il suo profilo Instagram, seppur aggiornatissimo, è pieno di scatti in solitaria, sul set o in vacanza. Ma ogni tanto ‘compare’ anche la figlia Alice, con cui ha una grande intesa.

Monica Bellucci (55 anni) “esplosiva”. Si prende tutta la scena: così