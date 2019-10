Benedetta Rinaldi, grande gioia per la giornalista. Dopo la cacciata da UnoMattina, arriva la notizia più bella

È incinta! Aspetta il secondo figlio! Gioia grande per la giornalista Benedetta Rinaldi che regalerà un fratellino – o una sorellina, ancora non si sa – al figlio. Benedetta Rinaldi è già mamma del piccolo Edoardo che ha 3 anni ma ora è pronta per diventare mamma un’altra volta. A lanciare la notizia è il settimanale Oggi. Per Benedetta Rinaldi è un momento davvero favorevole: di recente la giornalista, nell’ambito della quinta edizione del “Women for Women Against Violence – Premio Camomilla”, ha ricevuto un premio importante.

Si tratta di un riconoscimento ideato da Donatella Gimigliano, presidente dell'Associazione Consorzio Umanitaria, per chi si batte in difesa delle donne. Il "Women for Women Against Violence" è un evento unico che unisce due grandi temi del mondo femminile, la violenza di genere e quella del tumore al seno, partendo dalle cicatrici e dai segni indelebili che lasciano nel corpo e nell'anima di una donna.

















La kermesse, realizzata con il patrocinio della Rai, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, Unicef, Croce Rossa Italiana, LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori), FERPi è stata presentata da Arianna Ciampoli e Livio Beshir. E quest'anno aveva tra gli obiettivi anche quello di sostenere il progetto "Valigia di Salvataggio" dell'associazione Salvamamme, per rispondere alle richieste delle tante donne in fuga vittime di violenza. Ebbene, tra le persone premiate anche Benedetta Rinaldi che, appunto, è incinta.









Se dal punto di vista della vita privata, la vita di Benedetta Rinaldi va a gonfie vele, non si può dire lo stesso della sua vita professionale. Intervistata dal settimanale Nuovo qualche mese fa, aveva mostrato tutta la sua indignazione per non essere più al timone del programma Uno Mattina. In estate, tra luglio e agosto, la sua voglia di dire ciò che pensava è stata tanto e si è sfogata in più di un'occasione. "Avrei voluto ricevere una telefonata per essere avvisata. Invece nulla, l'ho appreso dai giornali", aveva detto a Nuovo.





Ma se la carriera professionale proprio non va, quella privata va alla grande. E ora Benedetta è felicissima dell'arrivo del secondo figlio. Non sa ancora se sarà un maschietto o una femminuccia, di sicuro sarà la gioia di mamma, papà e fratellino. A rendere la Rinaldi una "disoccupata messa all'angolo" (così si era definitiva) sono stati i vertici Rai che, per UnoMattina, hanno scelto come conduttori Roberto Poletti e Valentina Bisti, già presentatori di UnoMattina Estate.

