In questi giorni Taylor Mega è tornata a far parlare di sé per il triangolo amoroso formato con Giorgia Caldarulo e l’ex concorrente del Grande Fratello Erica Piamonte. Un gossip che, secondo Alan Fiordelmondo sarebbe stato architettato solo per farsi pubblicità. A Pomeriggio 5 il fotografo si è scagliato contro Giorgia. “Questa è una situazione surreale, è tutto finto. – ha detto – A parte le foto pubblicate dal settimanale Nuovo non ci sono altre foto su altri settimanali. Giorgia è una perfetta sconosciuta. Non esiste credibilità in questa storia”.

"Quello è un finto servizio, è un posato riuscito male. Non riuscite più a uscirne da questa recita. Ti sei dimenticata Giorgia quella buffonata che hai organizzato con Cameron Dallas? Ridicola. Tu non sei lesbica, sei lesbica per interesse. Questo servizio è un servizio finto, finto, finto! Giorgia sfilati da questa storia falsa, devi venirne fuori. Io ho le prove che è tutto finto. Sul mio cellulare ci sono le prove. Barbara dopo la trasmissione ti faccio vedere tutto".









E tra quelli che avanzano dei dubbi, ecco nello studio di Canale 5 farsi avanti l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Megghi Galo, la quale ha confermato tutte le accuse che si sentono da tempo: "La storia tra Giorgia e Taylor è una trovata pubblicitaria molto brutta. Conosco bene Giorgia – ha sottolineato – e non mi ha mai manifestato questa preferenza per le donne. In più lei mi diceva sempre che ero troppo ingenua, che credevo ancora all'amore. Lei ha sempre avuto relazioni per interesse e sicuramente anche questa lo è – ha rimarcato -. Da parte di Giorgia è tutto finito", ha picchiato durissimo Megghi Galo.





La biondissima Taylor, di origine friulana, ha 25 anni ed è una influencer seguitissima sui social ed ha una sorella, Jade Mega, anche lei molto seguita sui social network. Taylor arriva alla notorietà lo scorso anno grazie al flirt con l'imprenditore Flavio Briatore, con il quale ha ben 43 anni di differenza. Nel corso degli anni la giovane è cambiata e le sue foto del prima e dopo la chirurgia hanno fatto il giro del web. Nonostante sia giovanissima, è già cambiata in modo radicale nel corso della carriera.





Non ha mai negato, infatti, di aver ricorso alla chirurgia plastica, ha infatti dichiarato di aver fatto un ritocco a labbra e seno e di non vergognarsene affatto. Dalle foto sembrerebbe che Meghan abbia ritoccato anche il naso, le labbra e gli zigomi. In queste ore l’influencer ha pubblicato una sua foto da bambina e lo ha fatto sul suo profilo Instagram, dove è seguita da oltre 2 milioni di follower. I capelli lunghi e biondi come quelli di oggi, posa già da modella e sorriso birichino, la baby Taylor Mega era già bellissima.

