Di recente la bellissima Kasia Smutniak si è confessata ai microfoni de “I Lunatici”, la trasmissione in onda su Radio 2 dove ha raccontato di essere cresciuta in una famiglia severa e che i genitori hanno fatico ad accettare il suo mestiere di attrice: “Si sono vergognati di me per una decina d’anni”, ha detto Kasia.

“Per un’altra decina hanno pensato che avessi ancora tempo per fare qualcosa di serio. Ora invece sono contenti, si sono arresi all’idea che faccio questo nella vita. Il mondo dello spettacolo era una cosa molto lontana da quello che si faceva prima nella mia famiglia”, ha spiegato raccontando anche di aver preso il brevetto da pilota di alianti a 16 anni. Oggi Kasia Smutniak è senza dubbio una delle attrici più amate del cinema italiano. Bellissima e con un grande talento, è anche una donna forte e coraggiosa che la vita ha messo di fronte a un dramma enorme: la morte del compagno, Pietro Taricone, e papà della sua primogenita Sophie. (Continua dopo la foto)









Solo qualche settimana fa, in occasione dei suoi 40 anni, sono invece arrivate le nozze a sorpresa con Domenico Procacci, il produttore che gli ha regalato il sorriso e il suo secondo figlio Leone, 5 anni. Kasia Smutniak, che in generale è molto riservata, ha stupito tutti i suoi amici, convinti di festeggiare il suo 40esimo compleanno e non il suo matrimonio. (Continua dopo la foto)





La cerimonia di nozze è stata molto intima oltre che segreta fino all’ultimo. Solo amici e parenti tra gli ospiti a Formello, nella campagna romana, dove gli sposi vivono. A celebrare le nozze lo scrittore Sandro Veronesi, testimone della sposa il regista Ferzan Ozpetek. E se alla successiva Fashion Week milanese Kasia aveva stupito i presenti perché senza fede al dito, nelle nuove foto di Chi ce l’ha eccome. (Continua dopo le foto)





I paparazzi della rivista diretta da Alfonso Signorini hanno sorpreso la coppia e il figlio Leone in giro per Roma. La famiglia spesso si muove con un’Ape Car, come dimostrano queste foto esclusive dove non risalta solo la fede all’anulare sinistro della bella Kasia. L’attrice è completamente struccata e vestita casual. Appare giusto un po’ stanca, ma la sua classe e il suo fascino restano immutati anche in versione acqua e sapone. Davvero bellissima la Smutniak, anche senza trucco, parrucco e abiti da red carpet.

Diletta Leotta in tutto il suo splendore: abito mini, curve, gambe… “Unica!”