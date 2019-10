Buon sangue non mente. Forse non tutti sanno che Wanda Nara ha una sorella, una bellissima sorella. Si chiama Zaira e ha due anni in meno della moglie e procuratrice dell’ex calciatore dell’Inter Mauro Icardi. Poco nota in Italia, ma famosissima in Argentina, Zaira è una modella e conduttrice televisiva. La piccola di casa Nara nizia a imporsi nel mondo dello spettacolo e della moda come modella già da adolescente e oggi è la conduttrice del programma televisivo ‘’Telefe’’.

Nel 2010 la sorella di Wanda Nara, secondo la rivista FHM , si è classificata al 47 ° posto tra le donne più sexy del mondo. È stata testimonial di marchi come Herbal Essences, McDonald’s , La Serenissima, Gillette, Pantene e Falabella. Nel 2008 ha lasciato l’agenzia ‘’Dotto Models’’ per unirsi a Chekka Buenos Aires, agenzia di Mauricio Catarain, in cui Zaira ha vinto numerosi contratti pubblicitari con marchi di abbigliamento, lingerie e cosmetici. Attualmente fa parte dell’Agenzia Multitalent. (Continua a leggere dopo la foto)









Nel 2010 Zaira ha gareggiato come concorrente sul programma Marcelo Tinelli Bailando (Ballando con le stelle) arrivando al posto, è stata ila presentatrice di ‘’La Cocina del Show’’ e nel 2011 ha sostituito la sorella Wanda Nara a ’’Ballando’’, quando quest’ultima ha lasciato il programma a causa della sua gravidanza. Zaira Nara è una vera star in Argentina e sui social è seguita da oltre tre milioni di follower. (Continua a leggere dopo la foto)





Le foto della piccola di casa Nara vanno dagli scatti sexy che infiammano i social a quelli in cui mostra la sua vita privata insieme alla sua bellissima famiglia (Zaira è sposata ed è madre di una splendida bimba) alle pubblicità dei suoi prodotti di bellezza. La modella argentina era in campo per difendere sua sorella quando il rapporto tra il calciatore Mauro Icardi e l’Inter era ormai collassato. (Continua a leggere dopo la foto)





“Quello che è successo a Mauro? – aveva spiegato Zaira – È una decisione del club. A volte, le squadre mettono da parte un certo giocatore per mostrare di avere potere. È come se dicessero “hai chiesto di più? Allora ti tolgo la fascia”. Ha fatto tutto l’Inter, non è colpa di Wanda se non gioca. E poi, le decisioni le prendono insieme, non si fa nulla che Mauro non voglia”.

“Con mio marito…”. Caterina Balivo, il dettaglio intimo in diretta tv: pubblico basito