Il cuore di Asia Argento sembra essere tornato a battere e, questa volta, per un volto che abbiamo già visto nelle vesti di naufrago all’Isola dei Famosi. La vita sentimentale dell’attrice e figlia del regista Dario è stata molto movimentata. Dal 2000 al 2007 è stata legata al cantante Morgan, con il quale ha avuto la figlia Anna Lou, nata nel 2001. La coppia ha avuto diversi ritorni di fiamma, ma nel 2017 l’attrice ha avviato le procedure legali per ottenere gli alimenti dall’ex compagno, denunciandolo pubblicamente con una lettere alla Stampa.

Il 27 agosto 2008 Asia Argento ha sposato il regista Michele Civetta, da cui ha avuto il secondo figlio (Nicola Giovanni), e da cui nel 2013 si è separata. Nel 2017 l’attrice ha iniziato una relazione con lo chef Anthony Bourdain, di 20 anni più grande di lei: “Finalmente un uomo, non un pappamolle. È colto, intelligente, mi lascia i miei spazi e dà rispetto e collaborazione. È una bella persona”, aveva rivelato a Vanity Fair. L’8 giugno 2018 Bourdain si è tolto la vita misteriosamente in un albergo in cui alloggiava, in Francia. (Continua a leggere dopo la foto)









La perdita è stata molto dolorosa per Asia, che poco dopo ha affidato ai social il suo ricordo: “Anthony ha dato tutto se stesso in tutto quello che ha fatto. Il suo spirito brillante e coraggioso ha toccato e ispirato così tante persone e la sua generosità non conosceva limiti. Era il mio amore, la mia roccia, il mio protettore. Io sono più che devastata. I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Vi chiederei di rispettare la sua privacy e la mia”. (Continua a leggere dopo la foto)





Dopo Antonhy Asia Argento ha avuto un brevissimo flirt con Fabrizio Corona, che aveva appena chiuso la sua relazione con Silvia Provvedi de ”Le Donatella”. Poi più niente, fino a ora, quando il settimanale “Chi” ha lanciato la news-bomba. Asia Argento avrebbe ritrovato il sorriso con un attore ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi: Andrea Preti. Sarebbe proprio l’ex fidanzato di Claudia Gerini il nuovo amore della Argento. (Continua a leggere dopo la foto)





Poche settimane fa, l’attore e produttore di origini danesi ha ammesso di aver scelto la via della castità in attesa della donna della propria vita. L’ex modello infatti, dopo la lunga storia con l’attrice Claudia Gerini, sembrava voler dedicarsi completamente a sé stesso ma a quanto pare le cose potrebbero essere cambiate:

“Asia Argento ha un nuovo amico del cuore. Lui è Andrea Preti, ex fidanzato di Claudia Gerini. I due si frequentano da poche settimane”.

