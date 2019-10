Ilaria, Gigi, Leo e Pietro. Flash impazziti per la famiglia (allargata) Buffon-D’Amico

Dopo la parentesi francese al PSG, Gianluigi Buffon, per tutti Gigi, è rientrato nella Juventus. Il portiere si è trasferito di nuovo in Italia ed ricomparso a Milano con la sua famiglia. Pizzicato con Ilaria D’Amico, il figlio più piccolo Leopoldo Mattia e il figlio di lei, Pietro Attisani, è sereno e premuroso come sempre. Alla soglia dei 42 anni il portiere ha detto: “Sono molto orgoglioso di cosa sono e di cosa voglio diventare”.

Pochi giorni fa la giornalista si è raccontata in una intervista al Corriere della Sera dove ha messo in chiaro come stanno le cose e quali sono i suoi progetti. La D'Amico è insofferente ai gossip e a questo continuo scandagliare la sua vita privata, soprattutto da quando è cominciata la sua storia con il portiere della Juventus Gianluigi Buffon, all'epoca sposato con la showgirl Alena Seredova.









"Stando alle foto che pubblicano di noi, io e Gigi passiamo la vita avvinghiati. Ci vogliamo molto bene ma non è esattamente così. Che dire, non è che l'abbia presa bene, no. Anche perché non sono mai stata una persona che ama molto raccontarsi: facciamo la nostra vita, usciamo, ma evitiamo i posti mondani e proviamo a vivere una vita piuttosto riservata", ha raccontato Ilaria D'Amico. La sua riservatezza la tiene lontana dai social, infatti la giornalista ha deciso di non avere nessun account.





"Per me sarebbe una fatica folle raccontare il mio privato. – ha detto ancora Ilaria D'Amico – Poi, dover pubblicare quelle foto finto-naturali o dei momenti di gioia esibita… non fa per me". La giornalista e Gianluigi Buffon stanno insieme dal 2014, dalla fine del matrimonio tra lui e la modella e showgirl Alena Seredova, mamma dei suoi David Lee e Louis Thomas. E l'equilibrio l'hanno raggiunto pian piano. Uno dei loro segreti: in coppia, ognuno ha mantenuto i suoi spazi e c'è tanto rispetto.





Dopo la parentesi in Francia Gianluigi Buffon ha deciso di rimettere la maglia bianconera per rivivere le emozioni del calcio italiano e avvicinasi nuovamente alla famiglia. I figli più grandi, Louis Thomas e David Lee lo seguono dagli spalti, lui papà modello della sua famiglia allargata non è mai sazio di record e traguardi da raggiungere e ora che è tornato in Italia si gode la sua famiglia allargata. Il calciatore e Ilaria sono poco social e appena escono in città tutti i flash sono per loro. Sereni e informali si godono il tempo libero con i figli.

