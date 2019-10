Sono tra le coppie più amate dello spettacolo: belli, bravi, ma soprattutto molto discreti. Flavio Montrucchio e Alessia Mancini stanno insieme da 17 anni e dal loro amore sono nati Mya nel 2008 e Orlando nel 2015. L’ex velina di Striscia la notizia compare in video sempre meno (oggi è una quotata wedding planner), e anche il marito Flavio Montrucchio non sivede più in tv da qualche tempo.

Qualche tempo fa al settimanale Intimità Flavio Montrucchio ha confessato molti aspetti del suo privato. Intanto, ha detto di essere un papà molto attento: “Sì, sono sempre stato molto presente e attivo, perché mi fa piacere e perché penso che sia giusto. Certo, io ho la fortuna di fare un lavoro che non ha orari fissi, anche se poi mi capita di stare lontano da casa un mese di fila, ma, quando ci sono, porto i miei figli a scuola, li vado a prendere, li accompagno a danza, in piscina… Insomma, tutto quello che serve, lo faccio senza problemi. E con piacere”. (Continua a leggere dopo la foto)









Un bellissima coppia che, a differenza di molte unioni vip, è solida e non conosce segnali di crisi. Il desiderio di Flavio Montrucchio era quello di entrare a far parte del mondo del lavoro immediatamente dopo essersi diplomato. Un giorno, però, la sua vita cambia inaspettatamente: mentre lavorava come barista in una discoteca, viene notato da uno dei produttori del Grande Fratello. Grazie al reality show, frequentando il mondo dello spettacolo, ha conosciuto l’ex velina mora Alessia Mancini e il colpo di fulmine è stato immediato. (Continua a leggere dopo la foto)





I due si sono sposati e hanno avuto due figli. Nel 2018 Alessia Mancini ha partecipato all’Isola dei famosi, poi si è allontanata dalla televisione e oggi fa la wedding planner. “Credo di essere stata molto temuta sull’isola e anche molto invidiata. Sono molto fortunata sotto il profilo familiare e la famiglia bellissima che ho, oltre al meraviglioso rapporto con mio marito sono stati oggetto di invidia da parte degli altri (…) Mi piacerebbe capire da dove arriva tanto odio. A questo punto devo pensare che sia proprio l’invidia a giocare brutti scherzi”, aveva raccontato una volta eliminata dal reality. (Continua a leggere dopo la foto)





Dal 2017 al 2018 Flavio Monrucchio conduce su Fox Life in coppia con Georgia Luzi il reality show 4 mamme, mentre nel 2019 è al timone del programma in onda su Real Time ”Primo appuntamento”. I due sono sposati dal 2003 e hanno due figli: Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato l’8 aprile 2015. Sui social Alessia e Flavio pubblicano foto della loro vita privata e della campagna, a cui Flavio è legatissimo.

“Com’è morto mio figlio”. Franco dei ‘Ricchi e poveri’ lo ha raccontato per la prima volta. Caterina Balivo in lacrime