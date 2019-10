La figlia di Eva Henger, Mercedesz, è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, nella puntata di domenica 6 ottobre, per difendersi dalle accuse mosse dalla madre. La lite tra le due prosegue tra social e tv. Eva Henger era stata ospite della D’Urso solo qualche giorno prima sostenendo che la ragazza sia succube del fidanzato, l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi.

Mercedesz è entrata in studio visibilmente agitata e con le lacrime agli occhi e il corpo scosso da tremori, ha confessato di non sentirsi bene: “Sto avendo un attacco di panico, mi guardano tutti“. Allora Barbara D’Urso, preoccupata, si è avvicinata a lei per cercare di tranquillizzarla: “Non tremare. Se vuoi parlo di altro e poi torno da te più tardi. Dimmi tu”. Poi l’intervista è iniziata e Mercedesz ha spiegato cosa sta succedendo con la mamma, l’ex attrice a luci rosse Eva Henger. (Continua a leggere dopo la foto)









“Sono venuta qui per chiarire, non per insultare mia madre. Non ho intenzione di abbassarmi a un tale livello – ha esordito -. Come sai l’ho sempre difesa, anche quando non ero d’accordo con lei. Sono venuta qui, ho litigato e l’ho difesa a spada tratta. Non ho intenzione di iniziare a insultarla adesso anche se sono arrabbiatissima. Ho sentito cose che non sono mai successe. Ci sono delle mezze verità buttate dentro come in tutte le bugie. Lucas non mi mena, chi lo conosce lo sa benissimo. Secondo te, io rimango con una persona che mi mette le mani addosso? Che mi mena? Ormai tutti pensano che io sia plagiata, sottomessa”, ha spiegato. (Continua a leggere dopo la foto)





“Il fatto che io e Lucas abbiamo litigato svariate volte lo sanno tutti. Siamo persone molto social. Io posso anche prenderti degli sms fuori contesto di mia madre con Massimiliano (Caroletti, ndr) e basandomi su quello, ti dico che stanno divorziando. Magari tu mi credi e invece sono sms dettati dalla rabbia. Mia madre sa tutti i cavoli miei, è mia madre. Anch’io li so su di lei, ma non vengo qui a minacciarla di dire tutto. Per farle piacere dovrei venire qui e dire: ‘Sì, è vero mi mena tutti i giorni’, ma non è così. Io non sapevo che i giornali potessero pubblicare notizie senza prove. Non comprerò più un giornale, non mi fiderò più”. (Continua a leggere dopo la foto)





Poco dopo la messa in onda della puntata, Eva Henger ha lanciato una frecciatina pesantissima alla figlia. Lo ha fatto pubblicando una foto-selfie insieme al marito e una didascalia molto forte: “Che risate. Dietro le galline vanno solo i polli”. La foto è stata screnshottata e ricondivisa da Mercedesz, che ha chiesto ai fan di giudicare il comportamento della madre. ‘’Io non ho più parole. Lascio liberi voi di trarre le vostre conclusioni!’’, ha scritto la giovane.Poco dopo, però, entrambe hanno preso la stessa drastica decisione. Le Instagram stories sono state cancellate, ma ormai la frittata era giù fatta.

