Oggi è così, ma ricordate Anna Tatangelo prima dei ritocchini? La differenza è (più che) notevole

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate d’Italia, ormai diventata un vero e proprio sex symbol. Quella profonda crisi che l’aveva tenuta lontana dal compagno Gigi D’Alessio per quasi un anno, anche se sempre uniti in qualche modo grazie a loro figlio Andrea, è acqua passata. Ora che è tornato il sereno nei loro cuori, Anna e Gigi sono di nuovo innamorati e vivono il loro sentimento con molta riservatezza, senza proclami e in una dimensione molto più famigliare, in attesa di affrontare il passo più importante, quel matrimonio di cui tanto a lungo si è parlato.

“Hanno detto che mi sposo con Anna Tatangelo in Sardegna in Costa Smeralda e non è vero. Con lei va tutto benissimo, il bambino cresce, ma niente nozze e nessun cambio di casa. Ci stiamo benissimo. Ora mi applico sul mio nuovo disco”, aveva raccontato il cantante poco dopo la riconciliazione. Anna e Gigi si conoscono alla fine di un concerto quando la giovane cantante (all’epoca 16 enne), viene invitata dal padre a farsi scattare una foto insieme a Gigi D’Alessio. (Continua a leggere dopo la foto)









Di lì a un anno, inaspettatamente, il cantante napoletano si offrirà di produrre il primo disco della Tatangelo, conquistato dalla sua voce. Nel 2006 sboccia quindi l’amore, consacrato nel 2010 dall’arrivo di Andrea, primo ed unico figlio della coppia. All’epoca Anna era molto giovane e nel corso di questi anni ha subito una trasformazione che spesso l’ha fatta finire nel mare delle critiche. La cantante è stata spesso accusata dai fan di aver esagerato con la chirurgia estetica. (Continua a leggere dopo la foto)





Naso, labbra e seno della cantante non passano infatti il test di “autenticità” e Lady Tata ‘da giovane’ messa accanto a quella attuale in effetti mostra alcuni probabili ritocchini di chirurgia estetica. A onor del vero, però, l’artista non ha mai negato di essersi rifatta il seno. Ma un paio di anni fa, quando una sua foto aveva iniziato a circolare sui social, Anna era intervenuta per mettere a tacere tutti. Lo scatto era stato preso dal video della sua apparizione al programma ”I migliori anni” e sui social in tanti l’avevano addirittura paragonata a un gatto. “Un po’ di filler ok una montagna di plastica cambia i connotati! Era una bellissima donna ora sembra Cher ai tempi d’oro!”, si leggeva tra i commenti. La risposta di Anna era arrivata dal suo account Facebook. (Continua a leggere dopo la foto)





“Queste foto sono state scattate dai fotografi in studio (foto su cui ovviamente non si può lavorare di fotoritocco ). – si leggeva – Stranamente sono diverse da quelle che “certi” fanno girare… Chi sta nel mondo dello spettacolo (o almeno ci prova) dovrebbe sapere come anche le luci in video facciano la differenza. Qui c’è un viso normale e non tramortito da chissà quali rigonfiamenti, tiraggi o altro…La mia colpa – spiega Tatangelo – è quella di aver appiattito i capelli, dovrebbero sapere tutti che se schiacci ti si allarga la faccia, o di non usare trucco sugli occhi per renderli più grandi ?? O come dicono alcuni di aver messo troppo in evidenza le mie orecchie (per alcuni a sventola)???? Stranamente poi dal secondo look della serata quando è stato cambiato anche il trucco ..il chirurgo misterioso ha fatto il miracolo di cambiare tutto, rendendo gli occhi più grandi e la faccia meno gonfia”. Insomma, Anna aveva rispedito al mittente le accuse, ma la differenza tra il suo attuale aspetto e quello di qualche anno fa è innegabile.

“Ecco cosa mi facevano”. Sara Tommasi, il racconto choc dopo la salvezza