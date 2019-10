L’ultima di Miriam Leone fa impazzire i fan: l’abito bucato sul seno fa vedere tutto

L’esordio di 1994, la seria di Stefano Accorsi in cui recita la parte di cooprotagonista, non poteva iniziare meglio. Ascolti al top e fiumi di applausi per Miriam Leone. L’ex miss Italia siciliana però non ne vuole sapere di fermarsi e continua senza sosta a lavorare. Molti i progetti che la riguardano. Molti anche gli scatti mozzafiato che in queste settimane stanno facendo girare la testa ai fan, l’ultimo poche ore fa. Miriam Leone bionda, bella sul set nei panni di Eva Kant nel prossimo Diabolik, mentre le viene sistemato l’abito. E che abito! Nero, cinturino al collo e un’enorme apertura sul seno.

L’immagine è di grande impatto per chi la segue sui social e se la ritrova all’improvviso davanti agli occhi mentre scorre la home sul cellulare. Make up marcatissimo, occhi chiusi ed espressione ‘sofferente’. Insomma un mix esplosivo che ha mandato su di giri i followers: «Grazie per rendere migliori queste giornate di inizio autunno», «Sandro Botticelli non avrebbe mai potuto dipingere una donna bella come te», e ancora: «Ti amo! Oddio, mi sento male!». Risultato? 50mila like in un’ora! Continua dopo la foto









Qualche giorno fa la storia si era ripetuta. Ad attirare completamente l’attenzione dei fan era stata una foto in cui la gonna, si apriva con uno spacco decisamente vertiginoso. Uno spacco che ha lasciato davvero poco spazio all’immaginazione. Inoltre lo sguardo provocante di Miriam e la sua area da diva hanno reso il tutto decisamente “bollente”. Il post in pochissimi minuti ha ricevuto un numero esagerato di like e commenti. La bellezza di Miriam non può essere minimamente ignorata.I follower su Instagram di Miriam Leone sono rimasti completamente affascinati dalla sua versione da segretaria. Continua dopo la foto





Una segretaria decisamente sensuale. Lo stacco di coscia di Miriam ha dato ottimi spunti per dei film mentali molto particolari. Un fan, rispondendo al post dell’attrice, ha scritto: «Non so cosa succederà, ma fossi stato io Leo Notte, sarei svenuto» e un altro ha aggiunto: «Niente di buono a giudicare dallo sguardo intrigante». Continua dopo la foto







Qualcuno ha commentato: «Beato Stefano Accorsi». L’attore, infatti, è il protagonista maschile della serie. Molti fan davanti a cotanta bellezza hanno avuto dei problemi di salute: «Infarti multipli in corso». La sensualità di Miriam distrae proprio tutti: «Stavo andando a sbattere contro un palo». Infine, un seguace ha commentato: «Il motivo più bello per guardare la serie».

